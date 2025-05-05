Тобто на 18 осіб менше. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького у проєкті ГІ "Голка" – "Мости України".

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Скільки осіб складатиме НМТ у 2025 році

Посадовець каже: така різниця – це взагалі не зміна.

Із цих 312 тисяч – 20 тисяч пишуть НМТ за кордоном (минулого року – 21 тисяч),

– уточнив він.

При цьому наголосив, що не потрібно складати НМТ, якщо ти не вступаєш у заклад вищої освіти в Україні.

Вступники обирають українські університети, включно з тими, хто прожив за кордоном, зрозумів, яка там освіта і перспективи в ній. Тому паніка, яка шириться часто в соцмережах, що люди виїжджають і ми втрачаємо найкращих… Ну, вибачте, але статистика не показує цього,

– заявив заступник міністра.

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Які перспективи дає українська вища освіта

На запитання "Які перспективи для реалізації у молоді, яка закінчує українські університети?", він відповів: "Які вони собі оберуть".

При цьому наголосив, що перспективи в Україні безмежні.

З власного досвіду скажу, що в країні, де постійно змінений уклад життя, швидко розвивається і трансформується економіка, технологічна, соціальна сфера, політична,

– каже Винницький.

І зазначив, що ми живемо в суспільстві, яке постійно змінюється.