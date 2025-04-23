На сьогодні відповідна сума гранту становить 15 тисяч гривень. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв'ю Українському Радіо, зазначає 24 Канал.

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Що відомо про отримання грантів на навчання у виші

Якщо абітурієнт отримає 170 балів з двох предметів НМТ, то зможе розраховувати на грант на суму 25 тисяч гривень.

Ці суми мають певні коефіцієнти, які пов'язані зі спеціальностями, тому що є деякі спеціальності, на які ми хочемо трошечки вступників заохотити до вступу саме на них. Мовиться про освіту, медицину, психологію, інженерні спеціальності, пов'язані з енергетикою. Це те, що буде потрібно для відновлення держави,

– заявив посадовець.

І додав, що на цих спеціальностях також є бюджетні місця і вони будуть доступні для тих вступників, які мають найвищі вступні бали. Це буде комплексний вступний бал, який формується з 4-х предметів.

Ми не бачимо, щоб кількість бюджетних місць зменшувалася, але додаток грантів цього року продовжується. І зараз якраз у Верховній раді готується до остаточного ухвалення законопроєкт, яким гранти узаконюємо вже на рівні закону, а не через постанову Кабміну,

– повідомив заступник очільника МОН.

У відомстві намагатимуться сприяти наданню більшій кількості вступників можливості отримувати державну підтримку.

Але, можливо, ця підтримка не буде 100%. Будуть деякі спеціальності, де будуть бюджетні місця, їх буде достатньо багато, вони пріоритетні для розвитку економіки. А для інших будуть гранти, які будуть дозволяти трошки полегшувати ціну контракту і вартість навчання,

– резюмував Винницький.

Раніше у МОН розповіли важливі деталі цьогорічної вступної кампанії на бакалаврат.