24 Канал рассказывает обо всех этапах и нюансах, которые должны знать нынешние абитуриенты, которые составляют тестирование.

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В этом году участники НМТ будут сдавать всего четыре предметы. Три будут обязательные и один – на выбор.

Обязательные такие:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины.

Выбрать четвертым предметом можно было из такого перечня:

  • украинская литература;
  • иностранный язык;
  • география;
  • физика;
  • химия;
  • биология.

Национальный мультипредметный тест в 2025 году будет проходить в рамках основной и дополнительной сессий. Основная продлится в течение 14 мая – 25 июня; дополнительная – в течение 14 – 25 июля. Тестирование будет проходить онлайн в специально созданных экзаменационных центрах.

На сдачу НМТ-2025 предусмотрели 4 часа, которые разделены на два блока. Первые два часа выделяют на тесты по украинскому языку и математике. Затем будет перерыв на 20 минут. А следующие два часа – работа с заданиями по истории Украины и предмета по выбору.

Организаторы отмечают, что распределять время на выполнение заданий в пределах одного блока выпускники могут по своему усмотрению. Изменять перераспределение времени между блоками нельзя. Во время 20-минутного перерыва участники смогут перекусить.


Основные даты НМТ-2025 / УЦОКО

Регистрация на тестирование также продолжалась в пределах двух этапов. Основной проходил в течение 6 марта – 3 апреля 2025 года; дополнительный начался 9 мая и продолжается до 14 мая.

В рамках основного периода регистрации 312 тысяч человек получили уведомление об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ. В частности, 234 841 нынешних и 77 649 прошлогодних выпускников. Среди них 292 419 намерены сдавать тестирование в Украине, а 20 071 – за рубежом.

Интересно! Самый популярный выборочный предмет – английский язык.

За рубежом временные экзаменационные центры создадут в 57 городах 32 стран. Будет проходить основная сессия тестирования предварительно в таких странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция. Подробнее здесь.

В приглашениях на тестирование указали дату и время проведения НМТ, а также адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ), в котором будет проходить тестирование.

Обратите внимание! Информация о месте тестирования предназначена только для участников НМТ. УЦОКО призывает воздержаться от ее распространения и разглашения личных данных другим.

Для участников, которые будут участвовать в НМТ в Украине, начало тестирования отметили по киевскому времени. Зато для тех, кто будет проходить НМТ за рубежом, – в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен ТЭЦ. В УЦОКО советуют заранее ознакомиться с приглашением и спланировать маршрут к ТЭЦ. Опоздание на тестирование недопустимо.

Чтобы сдать НМТ, необходимо набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов. Минимальные и максимальные баллы по каждому предмету следующие:

  • украинский язык – 7 – 45;
  • украинская литература – 7 – 45;
  • математика – 5 – 32;
  • история Украины – 8 – 54;
  • иностранный язык – 5 – 35;
  • биология – 7 – 46;
  • физика – 5 – 32;
  • химия – 6 – 40;
  • география – 7 – 46.

Первая цифра, минимальная, равна 100 баллам, а вторая – 200.

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После сдачи тестирования по всем четырем предметам поступающий увидит свои результаты на странице участника тестирования. Далее эти баллы надо перевести в конкурсный балл по шкале 100 – 200 с помощью таблицы перевода тестовых баллов НМТ. Это позволит сразу после экзаменов сориентироваться в собственных шансах на поступление.

Оценка по шкале 100 – 200 баллов является рейтинговой. Ее рассчитывают на основе таблиц перевода тестовых баллов по украинскому языку, математике, истории Украины, украинской литературы, географии, биологии, физики, химии и иностранного языка в шкалу 100 – 200.

Важно! Участники основной сессии НМТ узнают официальные результаты до 4 июля, а дополнительной – до 30 июля в своем электронном кабинете УЦОКО.

В этом году для участников национального мультитеста подготовили другие задания, чем были в 2024 году. Но структура тестов не будет отличаться от прошлогодней. Как и сложность, и типы тестовых заданий. Единственное отличие участники НМТ увидят в тестах по истории Украины. Теперь вопросы касаются всего перечня тем, очерченных в программе ВНО по истории Украины.

Тесты НМТ-2025 будут доступны и на языках национальных меньшинств: крымскотатарском, польском, венгерском и румынском. Но это касается неязыковых тестов.

Обратите внимание! С 2025 года украинцы пользуются уже действующим правописанием, а не его предыдущей версией. Поэтому участникам НМТ 2025 года надо быть к этому готовыми.

Черновик с собой с тестирования забрать нельзя. Его надо вернуть работникам экзаменационного центра.

На НМТ-2025 по таким предметам как математика, физика и химия будут доступны справочные материалы. Они размещены в программе и будут открываться в отдельной вкладке. Организаторы советуют со справочными материалами ознакомиться заранее, чтобы спланировать тактику работы с ними. Подробнее об этих материалах мы писали здесь.

Если во время проведения теста в Украине будет звучать воздушная тревога, экзамены будут приостанавливать. Время прохождения тестирования при этом будут останавливать. Во время тревоги участники должны взять самое необходимое и немедленно спуститься в укрытие. Тестирование возобновят только после окончания угрозы. Если тревога затянется на 2,5 часа и более, участникам НМТ предложат сдать экзамен во время дополнительной сессии.

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Если результат участника аннулировали из-за нарушения им процедур тестирования, то он не сможет принять участие в дополнительной сессии. Если участник получил неудовлетворительный результат, тоже не сможет пересдать тестирование.

Однако если абитуриент не смог получить финальный балл по уважительным причинам, он сможет прийти на дополнительную сессию. Уважительными, к примеру, являются следующие причины: долговременная воздушная тревога, плохое самочувствие во временном экзаменационном центре, технические проблемы, которые не смогли решить, другие форс-мажорные обстоятельства, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Если это случилось прямо в пункте, нужно написать заявление на месте. Обычное опоздание – не уважительная причина. Но если участник опоздал из-за того, что выезжал с временно оккупированной территории, – уважительная.

Важно! Аннулируют результаты тестирования также за списывание, наличие у поступающего любых средств технической связи или их частей. Разговоры – это тоже грубое нарушение правил, которые не позволят участнику завершить тестирование и получить результат. Нарушением будет также невыполнение требований работников временного экзаменационного центра.

Что важно, допуск к ТЭЦ будут прекращать за 5 минут до начала экзамена.

Отметим, что поступающий, который успешно зарегистрировался на национальный мультипредметный тест в 2025 году, имеет право отказаться от участия в экзамене. При этом подать в соответствующий региональный центр заявление об отмене регистрации.