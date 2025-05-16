Для учнів він лунатиме як онлайн, так і офлайн – залежно від формату навчання та безпекової ситуації. Про це повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко "Інфосіті", зазначає 24 Канал.

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Коли останній дзвоник у школах Харкова

Деменко зазначила, що урочистості, присвячені останньому дзвонику, не проводитимуть на шкільних подвір'ях. Випускні також відбуватимуться у безпечних просторах.

Для нас найважливіше – це безпека дітей. Всі заходи будуть яскраві та урочисті, але в безпеці,

– уточнила Деменко.

Також у червні у Харкові відбудуться випускні вечори для 11-класників. Проведення заходів запланували на другу половину червня з дотриманням безпекових вимог.

Ми вже спланували випускні в кожному з 9 районів міста. Деякі райони проведуть по два заходи, щоб охопити всіх випускників. Це буде офлайн урочисто, святково. І це буде в абсолютно безпечних локаціях,

– повідомила очільниця департаменту.

І додала, що наразі у місті перебуває приблизно 60 тисяч дітей шкільного віку. Частина учнів вчиться у безпечних підземних школах.

Нещодавно у місті відкрили вже четвертий заклад освіти такого формату в Шевченківському районі. Ще три великі підземні школи будують у Салтівському районі. Але під час війни більшість дітей в прифронтових містах навчається онлайн – з міркувань безпеки, зазначила чиновниця Gx.net.ua.