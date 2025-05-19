Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение директора департамента образования Харьковского горсовета Ольги Деменко. Она уточнила, что сейчас в Харькове находится примерно 60 тысяч детей школьного возраста.

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Чиновница отметила, что часть детей учится в безопасных подземных школах. Недавно в городе открыли уже четвертую такую в Шевченковском районе. Еще три большие подземные школы строят в Салтовском районе.

Последние звонки в школах Харькова из соображений безопасности состоятся в основном онлайн. Деменко также отметила, что торжества, посвященные празднику последнего звонка, не будут проводить в школьных дворах. Выпускные вечера также проведут в безопасных пространствах.

Для нас самое важное – это безопасность детей. Все мероприятия будут яркие и торжественные, но в безопасности,

– заявила Деменко.

Она также рассказала, что в этом году до 20 июня выпускники будут сдавать НМТ.

Ранее мы подробно рассказывали, когда в регионах Украины прозвучит последний звонок в школах.