Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення директорки департаменту освіти Харківської міськради Ольги Деменко. Вона уточнила, що наразі у Харкові перебуває приблизно 60 тисяч дітей шкільного віку.

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Коли у Харкові починаються літні канікули

Чиновниця зауважила, що частина дітей вчиться у безпечних підземних школах. Нещодавно у місті відкрили вже четверту таку в Шевченківському районі. Ще три великі підземні школи будують у Салтівському районі.

Останні дзвоники у школах Харкова з міркувань безпеки відбудуться здебільшого онлайн. Деменко також зазначила, що урочистості, присвячені святу останнього дзвоника, не проводитимуть у шкільних дворах. Випускні вечори також проведуть у безпечних просторах.

Для нас найважливіше – це безпека дітей. Всі заходи будуть яскраві та урочисті, але в безпеці,

– заявила Деменко.

Вона також розповіла, що цьогоріч до 20 червня випускники складатимуть НМТ.

Раніше ми детально розповідали, коли у регіонах України пролунає останній дзвоник у школах.