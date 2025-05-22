Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве при этом разъяснили детали изменений.
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Какой выбор будет у выпускников 9 классов
Каждый выпускник 9 класса будет иметь выбор:
- поступить в академический лицей, выбрать профиль и готовиться к обучению в университете;
- поступить в профессиональный или профессиональный колледж, получить специальность одновременно с общим средним образованием и быстрее выйти на рынок труда.
В академических лицеях ученики будут выбирать профиль обучения, а также:
- предметы в рамках профиля;
- предметы вне профиля – те, что для них интересны.
Будет ли в каждом лицее широкий выбор профилей и предметов
Чтобы старшеклассники имели широкий выбор предметов, в учебном заведении должно быть достаточно учеников на параллели. Это позволяет формировать больше учебных групп, а значит – предлагать различные профили и курсы. Большее количество учеников также означает широкий круг сверстников, с которыми можно учиться и развиваться вместе.
Именно поэтому лицейские классы (10 – 12) должны быть организованы в отдельных учебных заведениях. Такой формат помогает лучше адаптироваться к психологическим и образовательным потребностям учащихся. Кроме того, обособленность лицеев сделает организацию образовательного процесса более удобной, ведь:
- можно будет преподавать курсы по модульному принципу (например, в течение нескольких месяцев, а не в течение года);
- организовывать сменные группы, а не постоянные классы, когда ученик весь год учится с теми же подростками;
- иметь помещение для создания большого количества групп, а следовательно, и широкого выбора предметов и курсов.
Что будет, если ученик выберет не тот профиль
В "Профильной" появляется 10 адаптационный класс. В течение этого года ученики будут привыкать к новой среде и профилю. И если что-то не понравится, – смогут изменить выбор на 11 и 12 классы.
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Надо ли будет доезжать до лицеев
Планирование сети лицеев учитывает их доступность. Максимальное расстояние – до 30 километров, во многих случаях – 10 – 20 километров. Лицеи не имеют закрепленной территории обслуживания.
К ним организуют подвоз учеников. За организацию и оплату подвоза учеников к академическим лицеям отвечает местная власть.
В исключительных случаях, если расстояние до лицея превысит 30 километров, при лицеях создадут пансионы.
Что будет с 1 – 9 классами
Школы с 1 – 9, 5 – 9 или 1 – 4 классами продолжат работу. А начальные остаются максимально приближенными к местам проживания учащихся, как это и есть сейчас.
Почему реформа старшей школы нужна именно сейчас
Реформа "Новая украинская школа" закреплена в законодательстве и длится уже 8 лет. "Профильная" – лишь один из этапов большой реформы. В 2018 году изменения начались в начальной школе, сейчас продолжаются в 5 – 7 классах. И уже с 2027 года реформа начнется в старшей школе.
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Почему реформа нужна
Причина 1. Разрыв в качестве и доступности образования между учениками из городов и сел согласно международному исследованию качества образования PISA – 2022:
- почти 5 лет обучения – в чтении;
- более 4,5 года – в математике;
- почти 4 года – в естественно-научных дисциплинах.
Причина 2. Технологический прогресс меняет рынок труда
Новые профессии постоянно появляются, а к старым обновляют требования. Школа должна готовить учеников к будущему.
Причина 3. Подход к образовательному процессу требует обновлений
Учебные программы, техническое оснащение и подходы к обучению должны соответствовать времени и адаптироваться к потребностям учащихся.
Согласно исследованию КМИС, проведенным по запросу МОН и Швейцарско-украинского проекта DECIDE, 63% старшеклассников хотят выбирать предметы, 67% – приобретать умения, которые понадобятся в жизни.
- Ранее мы информировали, что в 16 областях Украины уже утвердили сеть академических лицеев.