А с началом войны – вдвое. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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Чего ждать от вступительной кампании в военные вузы
Также впервые начали подготовку специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих, которую внедрили в Национальном университете обороны Украины.
Военное образование в Украине сейчас проходит трансформацию. Мы адаптируем обучение под реалии войны, учитываем потребности ВСУ, используем международный опыт, внедряем стандарты НАТО,
– отметил директор Департамента военного образования и науки МОУ Владимир Мирненко.
И добавил: мы также работаем над воспитанием лидерских качеств у нашей молодежи. И поступление в военный вуз – это первый шаг к будущей офицерской карьере.
Кроме военного образования, курсанты военных вузов на уровне с военнослужащими получают социальные гарантии. Они находятся на полном государственном обеспечении, которое включает:
- бесплатное проживание;
- питание;
- медицинское обслуживание и обеспечение форменной одеждой.
Также в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины с марта этого года курсантам существенно увеличили денежное обеспечение. Отныне первокурсники получают около 8 000 гривен в месяц, а выпускники с отличными показателями – более 20 000 гривен.
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Кто может подать документы в военные вузы
Подать документы для поступления в военные высшие учебные заведения, военных учебных подразделений ЗВО и учреждений профессионального предвысшего военного образования могут как гражданские, так и военные. Женщин зачисляют на все специальности наравне с мужчинами без ограничений (в 2024 году общая численность женщин, которых зачислили на обучение, составляла более 19%).
Для поступления в военные вузы поступающие должны соответствовать следующим требованиям:
- возраст от 17 до 30 лет
- полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование.
Какие особенности вступительной кампании 2025 года
Существуют альтернативные варианты подачи документов – через ТЦК и СП (до 1 июня) или непосредственно в учебное заведение (до 1 июля).
Абитуриенты имеют право выбрать способ сдачи вступительных экзаменов: подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ) 2022-2025 годов или сдать вступительные испытания по конкурсным предметам непосредственно в учебном заведении.
После подачи заявления или рапорта на поступление в военный вуз обязательным условием для абитуриентов является прохождение ВВК. О деталях прохождения медосмотра можно узнать в ТЦК и СП или в учебном заведении.
Прием на обучение для подготовки офицерского состава и получения степени высшего образования бакалавра осуществляют:
- Национальный университет обороны Украины;
- Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
- Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- Военная академия (г. Одесса);
- Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Житомирский военный институт имени Королева;
- Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
- Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт";
- Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия";
- Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- кафедра военной подготовки Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа;
- кафедра военной подготовки Национального авиационного университета;
- кафедра военной подготовки специалистов Государственной специальной службы транспорта Украинского государственного университета науки и технологий;
- кафедра военной подготовки Одесского национального университета имени Мечникова.
Прием на обучение для подготовки сержантского и старшинского состава и получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра осуществляют:
- Военный колледж сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
- Военный колледж сержантского состава Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- Военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
- Отделение военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия".
Ранее мы информировали, что Луцкий университет отчислил более 1000 студентов.