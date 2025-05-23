А с началом войны – вдвое. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Чего ждать от вступительной кампании в военные вузы

Также впервые начали подготовку специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих, которую внедрили в Национальном университете обороны Украины.

Военное образование в Украине сейчас проходит трансформацию. Мы адаптируем обучение под реалии войны, учитываем потребности ВСУ, используем международный опыт, внедряем стандарты НАТО,

– отметил директор Департамента военного образования и науки МОУ Владимир Мирненко.

И добавил: мы также работаем над воспитанием лидерских качеств у нашей молодежи. И поступление в военный вуз – это первый шаг к будущей офицерской карьере.

Кроме военного образования, курсанты военных вузов на уровне с военнослужащими получают социальные гарантии. Они находятся на полном государственном обеспечении, которое включает:

бесплатное проживание;

питание;

медицинское обслуживание и обеспечение форменной одеждой.

Также в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины с марта этого года курсантам существенно увеличили денежное обеспечение. Отныне первокурсники получают около 8 000 гривен в месяц, а выпускники с отличными показателями – более 20 000 гривен.

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Кто может подать документы в военные вузы

Подать документы для поступления в военные высшие учебные заведения, военных учебных подразделений ЗВО и учреждений профессионального предвысшего военного образования могут как гражданские, так и военные. Женщин зачисляют на все специальности наравне с мужчинами без ограничений (в 2024 году общая численность женщин, которых зачислили на обучение, составляла более 19%).

Для поступления в военные вузы поступающие должны соответствовать следующим требованиям:

возраст от 17 до 30 лет

полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование.

Какие особенности вступительной кампании 2025 года

Существуют альтернативные варианты подачи документов – через ТЦК и СП (до 1 июня) или непосредственно в учебное заведение (до 1 июля).

Абитуриенты имеют право выбрать способ сдачи вступительных экзаменов: подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ) 2022-2025 годов или сдать вступительные испытания по конкурсным предметам непосредственно в учебном заведении.

После подачи заявления или рапорта на поступление в военный вуз обязательным условием для абитуриентов является прохождение ВВК. О деталях прохождения медосмотра можно узнать в ТЦК и СП или в учебном заведении.

Прием на обучение для подготовки офицерского состава и получения степени высшего образования бакалавра осуществляют:

Национальный университет обороны Украины;

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;

Военная академия (г. Одесса);

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Житомирский военный институт имени Королева;

Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;

Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт";

Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия";

Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

кафедра военной подготовки Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа;

кафедра военной подготовки Национального авиационного университета;

кафедра военной подготовки специалистов Государственной специальной службы транспорта Украинского государственного университета науки и технологий;

кафедра военной подготовки Одесского национального университета имени Мечникова.

Прием на обучение для подготовки сержантского и старшинского состава и получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра осуществляют:

Военный колледж сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;

Военный колледж сержантского состава Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;

Военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;

Отделение военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия".

Ранее мы информировали, что Луцкий университет отчислил более 1000 студентов.