Будущие абитуриенты в аспирантуру и магистратуру имеют еще 2 дня, если хотят принять участие в экзаменах. Им надо обратиться в приемные комиссии вузов и получить экзаменационный листок.

Период регистрации на экзамены в магистратуру и аспирантуру заканчивается

Процедуру регистрации можно осуществить офлайн, посетив приемную комиссию любого учреждения высшего образования, или дистанционно.

В случае дистанционной регистрации участник вступительных экзаменов должен иметь квалифицированную электронную подпись для идентификации личности.

После получения экзаменационного листа по его номеру и РIN-коду, указанным в нем, участник экзаменов получит доступ к "Кабинету участника вступительных испытаний".

Участники, зарегистрированы на основную сессию вступительных испытаний в магистратуру и аспирантуру, до 12 июня получат в этих кабинетах приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.

Обратите внимание! Для желающих проходить ЕФВВ действует правило: нельзя выбирать более двух предметных тестов ЕФВВ. Если абитуриент / абитуриентка выбрал / выбрала два предметных теста ЕФВВ, тестирование по которым происходят одновременно во время основной сессии, – Украинский центр оценивания качества образования определит, какое из них он / она будет проходить во время основной сессии, а какое – во время дополнительной.

Ранее мы информировали, когда поступающие в магистратуру и аспирантуру получат приглашения на экзамены.