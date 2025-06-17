В это время территория !FESTrepublic станет эпицентром живых педагогических дискуссий для реальных изменений в сфере образования Украины. Об этом информирует 24 Канал.

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Лучшие учителя соберутся во Львове на фестиваль

В этом году фестиваль празднует свой пятый юбилей. Он традиционно собирает проактивных педагогов страны для разговора о главном – образовании для жизни. Именно так звучит фокус-тема "Учителя будущего 2025".

Гостей мероприятия ждут разнообразные активности в рамках 13 тематических направлений: от философии образования и дошкольного, НУШ и старшей профильной школы – до цифровой трансформации, педагогического лидерства и инклюзии и тому подобное.



Во Львове состоится фестиваль "Учителя будущего 2025" / фото организаторов

В программе предусмотрели в целом более 250 лекций, мастер-классов, дискуссий, презентаций и интерактивов с ведущими мировыми и украинскими экспертами. Среди них:

министр образования и науки Украины Оксен Лисовой;

основатель исследования PISA Андреас Шляйхер;

доктор философских наук Наталья Кривда;

экс-министр образования Лилия Гриневич;

телеведущий и общественный деятель Александр Педан;

глава парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак;

директор УЦОКО Татьяна Вакуленко и другие.

Среди топовых событий – также дискуссия с учителями-военными о героизме в школьном контексте, выступление одного из самых влиятельных культурных менеджеров страны, основателя театра "Дах" Влада Троицкого о роли искусства в противодействии манипуляциям и формировании диалога в обществе, разговор предпринимателя Юрка Назарука с писателем Андреем Любкой о том, "что не надо читать", дискуссия о работе с подростками с медийным учителем физики и информатики Русланом Цыганковым.

Посетителей ждут также презентации книг и автограф-сессии военнослужащей, парамедика Юлии Паевской (Тайры) и президента Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов Екатерины Гольцберг.

Обратите внимание! 24 Канал є медиапартнером фестиваля "Учителя будущего" 2025.

Заметим, что организатором мероприятия является "Освитория" – это неприбыльный общественный союз, который с 2013 года помогает реформировать и развивать образование в Украине.

Подробную программу фестиваля можно найти здесь.