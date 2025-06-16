Новые подходы будут применять не только к учителям школ, а и к воспитателям детсадов и преподавателям профобразовательных учреждений. Но вводить новую систему будут поэтапно и при благоприятных условиях, информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя главы МОН Надежды Кузьмичевой в "Что там с НУШ?".

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МОН разработало новую систему оплаты труда педагогов

Чиновница отметила: зарплата учителей в Украине – одна из самых низких. Поэтому повышение оплаты труда в сфере образования – это вызов. Однако решение этого вопроса напрямую зависит от ситуации в нашей стране. Однако это не означает, что надо сидеть сложа руки и не разрабатывать проекты.

Должно быть понимание того, сколько нужно средств, какие этапы внедрения, и эту "домашнюю работу" Министерство образования и науки уже выполнило,

– уточнила заместитель министра.

И добавила, что МОН уже имеет разработанные модели изменения зарплаты педагогов.

И это не только о росте денег. Понятно, что должны вырасти суммы, но должен измениться и подход к тому, за что именно учитель получает свою заработную плату, какая структура этой заработной платы, чтобы она стала более прозрачной,

– говорит Кузьмичева.

Сейчас, по ее словам существует более 50 различных надбавок и доплат, которые очень по-разному используют учредители учебных заведений.

Кузьмичева отметила, что надо повышать зарплаты всем работникам в сфере образования, а не только учителям. Но на это нужны сотни миллиардов дополнительных средств.

В МОН при этом считают неправильным испытывать новую систему начисления зарплат в пилотных лицеях, которые участвуют в реформе старшей школы. Хотя, по словам Кузьмичевой, можно рассчитывать, что новую систему начисления могут воплощать с 2027 года, если не будет негативных сценариев. И затронет она именно учителей тех условных 2 000 лицеев, которые будут обучать старшеклассников.

Мы бы хотели и прилагаем сейчас определенные усилия, чтобы начать это раньше чем в 2027 году. Цель – достичь ясности по реформе в 2025 году и уже сделать определенные шаги в 2026 году. Это о подготовке, потому что переход на новую систему оплаты – это не просто увеличить зарплату учителя в два раза. Это другой подход к ее структуре,

– говорит заместитель главы МОН.

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Какой может быть новая система начисления зарплат

Новая модель начисления зарплат будет предусматривать не только урочную занятость, но и другие виды работы, которые сейчас учитель выполняет по умолчанию, но которые не оплачивают.

Сейчас доплата есть только за классное руководство, но есть куча других видов работ, которые учитель делает и которые не оплачиваются. Мы рассматриваем вариант, что у учителя будет условная 36-часовая или 40-часовая рабочая неделя, которая будет оплачиваться. Это та модель, которая реализована в большинстве стран мира. Мы говорим о том, что в этих 36 часах будет разделение на урочную часть, аудиторную, другие подходы. Это тот путь, по которому шли при формировании этой модели,

– заявила Кузьмичева.

Какой может быть зарплата учителя после новаций

Чиновница отказалась назвать конкретную минимальную зарплату, которую может получать учитель после вышеупомянутый новаций.

Мы сейчас говорим о том, что минимальная гарантированная зарплата – это та норма закона, которая откладывается, это о трех минимальных заработных платах,

– уточнила она.

И добавила: если применить эту норму, то нужно около 200 миллиардов гривен дополнительных средств. Это для того, чтобы средняя зарплата учителя была условно 24 тысяч гривен.