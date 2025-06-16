Нові підходи застосовуватимуть не тільки до вчителів шкіл, а і до вихователів дитсадків та викладачів профосвітніх закладів. Але запроваджуватимуть нову систему поетапно і за сприятливих умов, інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці очільника МОН Надії Кузьмичової у "Що там з НУШ?".

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МОН розробило нову систему оплати праці освітян

Посадовиця зазначила: зарплата вчителів в Україні – одна з найнижчих. Тому підвищення оплати праці у сфері освіти – це виклик. Однак розв'язання цього питання напряму залежить від ситуації у нашій країні. Однак це не означає, що треба сидіти склавши руки і не розробляти проєкти.

Має бути розуміння того, скільки потрібно коштів, які етапи впровадження, і цю "домашню роботу" Міністерство освіти і науки вже виконало,

– уточнила заступниця міністра.

І додала, що МОН вже має розроблені моделі зміни зарплати освітян.

І це не тільки про зростання грошей. Зрозуміло, що мають зрости суми, але має змінитись і підхід до того, за що саме вчитель отримує свою заробітну плату, яка структура цієї заробітної плати, щоб вона стала більш прозорою,

– каже Кузьмичова.

Зараз, за її словами існує понад 50 різних надбавок і доплат, які дуже по-різному використовують засновники закладів освіти.

Кузьмичова зазначила, що треба підвищувати зарплати всім працівникам у сфері освіти, а не лише вчителям. Але на це потрібні сотні мільярдів додаткових коштів.

У МОН при цьому вважають неправильним випробовувати нову систему нарахування зарплат у пілотних ліцеях, які беруть участь у реформі старшої школи. Хоча, за словами Кузьмичової, можна розраховувати, що нову систему нарахування можуть втілювати з 2027 року, якщо не буде негативних сценаріїв. І зачепить вона саме вчителів тих умовних 2 000 ліцеїв, які навчатимуть старшокласників.

Ми би хотіли і докладаємо зараз певних зусиль, щоб почати це раніше ніж 2027 року. Мета – досягнути ясності по реформі у 2025 році і вже зробити певні кроки у 2026 році. Це про підготовку, бо перехід на нову систему оплати – це не просто збільшити зарплату вчителя у два рази. Це інший підхід до її структури,

– каже заступниця очільника МОН.

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Якою може бути нова система нарахування зарплат

Нова модель нарахування зарплат передбачатиме не тільки урочну зайнятість, але й інші види роботи, які зараз вчитель виконує за замовчуванням, але які не оплачують.

Зараз доплата є лише за класне керівництво, але є купа інших видів робіт, які вчитель робить і які не оплачуються. Ми розглядаємо варіант, що у вчителя буде умовний 36-годинний чи 40-годинний робочий тиждень, який буде оплачуватись. Це та модель, яка реалізована у більшості країн світу. Ми говоримо про те, що у цих 36 годинах буде поділ на урочну частину, аудиторну, інші підходи. Це той шлях, по якому йшли при формуванні цієї моделі,

– заявила Кузьмичова.

Якою може бути зарплата вчителя після новацій

Посадовиця відмовилась назвати конкретну мінімальну зарплату, яку може отримувати вчитель після вищезгаданий новацій.

Ми зараз говоримо про те, що мінімальна гарантована зарплата – це та норма закону, яка відтерміновується, це про три мінімальні заробітні плати,

– уточнила вона.

І додала: якщо застосувати цю норму, то потрібно близько 200 мільярдів гривень додаткових коштів. Це для того, щоб середня зарплата вчителя була умовно 24 тисяч гривень.