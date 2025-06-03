Він називатиметься "гроші ходять за вчителем". Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова, інформує 24 Канал.

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Коли МОН презентує нову систему підвищення кваліфікації педагогів

Презентувати оновлену систему МОН планує восени.

Основна ідея оновлення – це зміна принципу фінансування. Уряд буде виділяти гроші, які будуть "ходити" за вчителем. І той сам буде визначати, на які саме курси підвищення кваліфікації їх витрачати,

– повідомила заступниця Лісового.

Восени натомість анонсують, як працюватиме цей механізм і через які платформи, а також які суми будуть виділяти.

Раніше Кузьмичова зазначала, що учитель стає більш суб'єктним, активнішим, гнучкішим у виборі. А держава має забезпечити, щоб те, що пропонують на ринку, відповідало певному рівню якості, і вчитель вибирав серед перевірених.