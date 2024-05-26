Фестиваль запланировали провести 20 – 21 июня. Он, к слову, происходит с 2018 года.

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Во Львове на фестивале соберутся две тысячи педагогов

Так, событие должно собрать вместе для обсуждения образовательных вопросов более 2000 участников/-ц и спикеров/-рок из Украины и из-за рубежа.

Образовательный фест 2024 – это около 100 событий, ведущие образовательные хедлайнеры и эксперты из Украины и мира, панельные дискуссии, презентации, лекции, мастер-классы, интерактивные форматы и качественный нетворкинг,

– говорят организаторы события, среди которых – ОО "Освитория".

Среди участников и участниц будут учителя и администрации школ различных форм собственности типов обучения, представители государственных учреждений, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, ed tech предприниматели, лидеры общественного мнения в области образования, общественных трансформаций и инноваций, представители украинских и международных общественных организаций.

В программе – более 10 тематических направлений:

философия образования;

дошкольное образование;

начальное образование;

НУШ и компетентностное обучение для жизни;

старшая профильная школа;

цифровая трансформация образования;

педагогическое лидерство и образовательный менеджмент;

шоурум образовательных инноваций STEMеxpo;

ментальное здоровье и спорт;

инклюзивное образование и другие.

Главная тема мероприятия образовательного фестиваля "Учителя будущего 2024" – "Сила образования во время войны".

Подробную программу мероприятия обнародуют позже на сайте события.

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Как проходил фестиваль в 2023 году