Фестиваль запланували провести 20 – 21 червня. Він, до слова, відбувається з 2018 року.

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У Львові на фестивалі зберуться дві тисячі освітян

Так, подія має зібрати разом для обговорення освітніх питань понад 2000 учасників/-ць та спікерів/-рок з України та з-за кордону.

Освітній фест 2024 – це близько 100 подій, провідні освітні хедлайнери й експерти з України та світу, панельні дискусії, презентації, лекції, майстерки, інтерактивні формати та якісний нетворкінг,
– кажуть організатори події, серед яких – ГО "Освіторія".

Серед учасників та учасниць будуть учителі та адміністрації шкіл різних форм власності типів навчання, представники державних установ, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, ed tech підприємці, лідери громадської думки в галузі освіти, суспільних трансформацій та інновацій, представники українських та міжнародних громадських організацій.

У програмі – понад 10 тематичних напрямків:

  • філософія освіти;
  • дошкілля;
  • початкова освіта;
  • НУШ і компетентнісне навчання для життя;
  • старша профільна школа;
  • цифрова трансформація освіти;
  • педагогічне лідерство та освітній менеджмент;
  • шоурум освітніх інновацій STEMеxpo;
  • ментальне здоров'я та спорт;
  • інклюзивна освіта та інші.

Головна тема заходу освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього 2024" – "Сила освіти під час війни".

Детальну програму заходу оприлюднять згодом на сайті події.

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Як відбувався фестиваль у 2023 році

  • У 2023 році фестиваль "Вчителі майбутнього" відбувався у Львові протягом 22 – 23 червня.
  • Торік також понад 2 тисячі освітян разом з очільником МОН Оксеном Лісовим та фахівцями обговорили стратегію відновлення освіти у нашій державі та навчання в умовах війни.
  • Серед іншим тем були такі:
  • дошкілля;
  • початкова школа;
  • НУШ;
  • подолання освітніх втрат;
  • STEM-освіта тощо.
  • Загалом – 11 панельних дискусій з кращими експертами у сфері освіти.