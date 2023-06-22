Освітяни прибули за захід з усіх куточків України. Очільник МОН під час першої дискусії, зокрема, акцентував на важливості формування нової культури закладів освіти.

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Найбільший фестиваль освіти зібрав у Львові понад 2 тисячі освітян

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий наголосив: на фестивалі зібралося багато прогресивних вчителів України. Саме вони ламають радянські підходи та творять націю.

Скільки б реформ чи стандартів ми не спускали "згори", якщо ви серцем не вірите в те, що змінюєте країну, – ніякими директивами нічого не зміниш. Тому надзвичайно покладаємося на трансформації в свідомості вчительства,

– наголосив міністр.

Він також обговорив з педагогами та учнями те, якою має бути старша профільна школа.

Під час фестивалю "вчителі майбутнього" та експерти також обговорюють такі теми:

дошкілля;

початкова школа;

НУШ;

подолання освітніх втрат;

STEM-освіта тощо.

Загалом передбачили 11 панельних дискусій з кращими експертами у сфері освіти.



Найбільший фестиваль освіти зібрав у Львові понад 2 тисячі освітян /фото ЛМР

Серед спікерів – очільник Державної служби якості освіти України Руслан Гурак, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, очільник освітнього комітету Сергій Бабак, Митрополит Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк, голова громадської спілки "Освіторія" Зоя Литвин, дитяча і сімейна психологиня Катерина Гольцберг та інші.

Співорганізаторка події Зоя Литвин при цьому наголосила: на цьому фестивалі намагаємося відповісти на найважливіші питання освітян всієї країни. Зокрема, яких позитивних змін можна чекати і як до них долучатися. За її словами, саме вчителям відбудовувати нашу країну, ростити майбутнє покоління українців – вільних, сильних, свідомих і розумних.

Зауважимо, у 2023 році захід відбувається втретє. Востаннє таку подію організували у Львові в 2019 році.