Педагоги прибыли за мероприятие со всех уголков Украины. Глава МОН во время первой дискуссии, в частности, акцентировал внимание на важности формирования новой культуры учебных заведений.

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Самый большой фестиваль образования собрал во Львове более 2 тысяч педагогов

Глава Минобразования Оксен Лисовой подчеркнул: на фестивале собралось много прогрессивных учителей Украины. Именно они ломают советские подходы и создают нацию.

Сколько бы реформ или стандартов мы не спускали сверху, если вы сердцем не верите в то, что меняете страну, – никакими директивами ничего не изменишь. Поэтому чрезвычайно полагаемся на трансформации в сознании учительства,

– подчеркнул министр.

Он также обсудил с педагогами и учениками о том, какой должна быть старшая профильная школа.

Во время фестиваля "учителя будущего" и эксперты также обсуждают следующие темы:

дошкольная школа;

начальная школа;

НУШ;

преодоление образовательных потерь;

STEM-образование и т.д.

В общей сложности предусмотрели 11 панельных дискуссий с лучшими экспертами в сфере образования.



Крупнейший фестиваль образования собрал во Львове более 2 тысяч педагогов / фото ЛГС

Среди спикеров – глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак, директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, глава образовательного комитета Сергей Бабак, Митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк, глава общественного союза "Освіторія" Зоя Литвин, детская и семейная психологиня Екатерина Гольцберг и другие.

Соорганизатор события Зоя Литвин при этом подчеркнула: на этом фестивале пытаемся ответить на важнейшие вопросы педагогов всей страны. В частности, каких положительных изменений можно ожидать и как к ним приобщаться. По ее словам, именно учителям восстанавливать нашу страну, растить будущее поколение украинцев – свободных, сильных, сознательных и умных.

Заметим, в 2023 году мероприятие проходит в третий раз. В последний раз такое событие организовали во Львове в 2019 году.