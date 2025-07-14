Как вырастут выплаты на ребенка?

В понедельник, 14 июля, Кабинет министров утвердил проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка. Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает 24 Канал.