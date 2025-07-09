Как предлагают увеличить размер выплат на ребенка

На рассмотрение Кабмина передали законопроект с предложением увеличить размер выплат при рождении ребенка, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свободу".

Смотрите также Базовая социальная помощь для украинцев: кто сможет получить и какую сумму

По словам министра социальной политики Дарьи Марчак, единовременным платежом после рождения каждого ребенка предлагают платить 50 000 гривен. Также, по ее словам, предлагают увеличить и ежемесячную выплату на ребенка, которая сейчас составляет 860 гривен. Конкретную цифру все еще согласовывают.

С первого до 12-го месяца ребенка ежемесячно мы будем платить платеж, который будет существенно выше, чем текущий размер 860 гривен. Мы еще окончательно не согласовали этот размер ежемесячного платежа, поэтому я не хочу пока его анонсировать, но это кратное увеличение. То есть не 860 гривен, а несколько тысяч гривен в месяц,

– отметила Дарья Марчак.

Если правительство поддержит этот законопроект, его подадут в парламент. По словам Дарьи Марчак, сейчас ведут коммуникацию с Минфином, чтобы обеспечить повышение с нового года. Если проект согласуют, то он может вступить в силу с 1 января 2026 года.

Какой сейчас размер выплат на ребенка в Украине

Выплаты при рождении ребенка в 2025 году остались неизменными по сравнению с предыдущими годами. Размер выплат составляет 41 280 гривен:

10 320 гривен – сразу после рождения ребенка;

Остальная сумма (30 60 гривен) – до 3 лет – равными частями по 860 гривен в течение 36 месяцев.

Сумма выплат при рождении ребенка не зависит от того, первый это малыш в семье, второй или третий.