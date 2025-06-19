Выплата при рождении ребенка

Право на пособие при рождении имеет один из родителей ребенка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Также деньги может получить опекун, который постоянно проживает вместе с новорожденным и будет находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Размер выплаты составляет 41 280 гривен и не зависит от того, это первый, второй или третий ребенок у родителей. Деньги распределяют по следующей схеме:

10 320 гривен – выплачивают сразу;

860 гривен в месяц – в течение трех лет.

Также для женщин, зарегистрированных как предприниматели, или не трудоустроены и не состоят на учете в Центре занятости, декретная денежная помощь составляет 25% от прожиточного минимума. Поэтому размер такой помощи в 2025 году – 757 гривен.

Другие виды выплат на детей

Среди дополнительных выплат – алименты, государственная помощь одиноким матерям и другие формы социальной поддержки.

Выплаты на детей, которые находятся под опекой:

для детей в возрасте до шести лет – 6 407 гривен или 8 970 гривен (если ребенок с инвалидностью);

для детей 6-18 лет – 7 990 гривен или 11 186 гривен (если ребенок с инвалидностью).

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком:

для детей в возрасте до шести лет – 5 126 гривен;

для детей 6-18 лет – 6 392 гривны.

Размер алиментов:

для детей в возрасте до шести лет – 2 563 гривен;

для детей 6-18 лет – 3 196 гривен.

Выплаты детям, чьи родители избегают выполнения обязанности по уплате алиментов:

Размер этой помощи определяется как разница между 50% прожиточного минимума для ребенка в соответствии с его возрастом и среднемесячным общим доходом семьи, рассчитанный на одного человека за последние шесть месяцев. Максимально такая помощь составляет 1 598 гривен.

Выплаты для малообеспеченных семей:

Уровень выплат малообеспеченным семьям коррелируется в процентном соотношении с суммой прожиточного минимума и назначается в соответствии с нормами Закона Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Государственным бюджетом на 2025 год не предусмотрено изменение прожиточного минимума, но суммы выплат вырастут и будут составлять в частности, 145% для детей в возрасте до 6 лет (с 3 588,2 гривен до 3 716,35 гривен) с 6 до 18 лет (с 4 474,4 гривны до 4 634,2 гривен).