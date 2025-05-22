Как вырастут выплаты на ребенка

Выплаты на каждого рождаемого ребенка будут увеличены до 50 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

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Сейчас законопроект Минсоцполитики опубликовали на сайте СПО объединений профсоюзов для обсуждения. В нем предлагают:

предоставлять дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 000 гривен незастрахованным);

предоставлять единовременную выплату в размере 50 000 гривен всем женщинам, родившим ребенка;

предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, что будет определено Кабинетом министров после принятия проекта акта;

предоставлять одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику) помощь по уходу в размере, что будет определено Кабинетом министров;

предоставлять помощь по уходу за ребенком "еЯсла" одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, что будет определено Кабинетом министров после принятия проекта акта.

Четыре года назад я предлагал увеличить выплаты за первого ребенка до 50 тысяч, за второго – 100 тысяч, за третьего – 150 тысяч. Бесспорно, на сегодня эту сумму необходимо проиндексировать. С учетом индексации от 50 тысяч до 75 тысяч, и установлением больших выплат на второго и третьего ребенка,

– сообщил Даниил Гетманцев.

Что предусматривают "еЯсла" и "Пакет школьника"

Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" предусматривает возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком, предоставленную учреждениями дошкольного образования, юридическими лицами и физическими лицами–предпринимателями, которые осуществляют образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, с целью поддержки семей и содействия в сочетании работы и ухода за ребенком.

Кроме этого, законопроектом предусмотрена выплата ученикам "Пакет школьника" – единовременная денежная помощь, выплачиваемая для приобретения необходимых ученику школьных принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для удовлетворения базовых потребностей в прохождении образовательного процесса.