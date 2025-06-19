Какой размер соцпомощи малообеспеченным семьям

Социальные выплаты для малообеспеченных семей в 2025 году выросли по сравнению с прошлым годом на 5% и составили 60% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц и 145% для детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный бюджет.

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В 2025 году размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 3 028 гривен, поэтому члены малообеспеченных семей получают такие суммы помощи:

трудоспособные лица – 1 816,8 гривны;

дети до достижения совершеннолетия – 4 634,2 гривны;

дети после достижения 18 лет, которые учатся – 4 390,6 гривны (но только до 23 лет);

лица, утратившие трудоспособность из-за инвалидности – 2 361 гривну.

Какой размер социальной помощи для детей-сирот

Дети, которые потеряли родителей, живут в приемных семьях или домах семейного типа, тоже имеют право на социальную помощь в 2025 году.

Прожиточный минимум для детей установлен в таком размере:

детям до 6 лет – 9 716,35 гривны;

детям от 6 до 18 лет – 4634,2 гривны;

детям от 18 до 23 лет, обучающихся, – 4 390,6 гривны.

Чтобы рассчитать размер социальной помощи, нужно прожиточный минимум для ребенка определенного возраста умножить на 2,5 – это и будет сумма выплат.

Важно! Если у ребенка-сироты или ребенка, живущего в приемной семье, есть инвалидность, то для расчета размера социальной помощи прожиточный минимум надо умножать на 3,5.

Какой размер социальных выплат для детей с инвалидностью

Для детей с инвалидностью и взрослых, которые имеют инвалидность с детства, тоже предусмотрена социальная помощь в 2025 году. Она начисляется в разном размере и зависит от прожиточного минимум:

для людей с инвалидностью с детства 1 группы – 2 361 гривна;

для лиц со статусом инвалидности с детства 2 группы – 1 889 гривен;

для людей, имеющих инвалидность с детства 3 группы – 1 417 гривен;

для детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью – 1 653 гривны.

Какой размер социальной помощи для пенсионеров

Пенсионеры, которые не приобрели в течение жизни необходимого стажа, также получают социальную помощь от государства в 2025 году. Она рассчитывается индивидуально на основе двух показателей:

прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (3 261 гривна в 2025 году);

среднемесячного дохода семьи за предыдущие 6 месяцев в расчете на одного человека.

Стоит знать! Социальная помощь пенсионерам без стажа не может быть больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.