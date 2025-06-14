Чьи соцвыплаты под угрозой летом

Сейчас внутренне перемещенным лицам начисляют помощь в размере 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Впрочем, Министерство социальной политики имеет право корректировать условия выплат в зависимости от изменений в имущественном состоянии получателя, напоминает 24 Канал.

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Выплаты могут прекратить, если ВПЛ приобрели жилье или земельный участок стоимостью более 100 тысяч гривен. Эту информацию государственные органы получают через открытые реестры и межведомственный обмен данными. А также:

право на помощь также теряют те, кто купил транспортное средство в возрасте до 5 лет, за исключением случаев, когда авто приобретено волонтерами для ВСУ;

также прекращают выплаты при наличии депозита в банке, валютных сбережений или драгоценных металлов на сумму более 100 тысяч гривен.

Важно! Отдельно учитываются условия пребывания в Украине: если лицо было за границей более 30 дней без официальных причин (лечение, служебные командировки и т.д.), его могут исключить из списка получателей помощи.