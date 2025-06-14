Чиї соцвиплати під загрозою влітку

Наразі внутрішньо переміщеним особам нараховують допомогу у розмірі 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю. Втім, Міністерство соціальної політики має право коригувати умови виплат залежно від змін у майновому стані отримувача, нагадує 24 Канал.

Читайте також Який прожитковий мінімум в Україні у 2025 році

Виплати можуть припинити, якщо ВПО придбали житло або земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень. Цю інформацію державні органи отримують через відкриті реєстри та міжвідомчий обмін даними. А також:

право на допомогу також втрачають ті, хто купив транспортний засіб віком до 5 років, за винятком випадків, коли авто придбане волонтерами для ЗСУ;

також припиняють виплати при наявності депозиту в банку, валютних заощаджень або дорогоцінних металів на суму понад 100 тисяч гривень.

Важливо! Окремо враховуються умови перебування в Україні: якщо особа була за кордоном понад 30 днів без офіційних причин (лікування, службові відрядження тощо), її можуть виключити зі списку отримувачів допомоги.