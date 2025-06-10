Який розмір прожиткового мінімуму у 2025 році
Прожитковий мінімум в Україні у 2025 році залишився незмінним – на рівні 2024 року. Тому розмір виплат, які до нього прив’язані, теж особливо не змінився, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держбюджет.
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У 2025 році уряд встановив такий прожитковий мінімум для різних категорій:
- для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;
- для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
- для працездатних осіб – 3 028 гривень;
- для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривню;
- загальний показник прожиткового мінімуму – 2 920 гривень.
Важливо! Рівень прожиткового мінімуму в Україні не змінюється протягом року. Встановлені показники набули чинності 1 січня й залишаються незмінними протягом усіх 12 місяців 2025 року.
Чому не підвищили прожитковий мінімум у 2025 році
Підвищення прожиткового мінімуму є складним завданням, оскільки необхідно підіймати й соціальні виплати, пов’язані з ним. В уряді вирішили не підвищувати його розмір у 2025 році через декілька причин:
- Через війну значну частину коштів з бюджету спрямовують на оборонні витрати та забезпечення безпеки українців.
- Дефіцит державного бюджету не дозволяє збільшувати соціальні стандарти без ризику для збереження його балансу.
- Підвищення соціальних виплат може призвести до росту інфляції, що негативно позначиться на реальних доходах населення.
Варто знати! Мінімальна заробітна плата в Україні у 2025 році теж не змінилася у порівнянні з попереднім роком. Її розмір наразі складає 8 000 гривень без врахування податків. У погодинному розрахунку вона складає 48 гривень.