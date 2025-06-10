Який розмір прожиткового мінімуму у 2025 році

Прожитковий мінімум в Україні у 2025 році залишився незмінним – на рівні 2024 року. Тому розмір виплат, які до нього прив’язані, теж особливо не змінився, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держбюджет.

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У 2025 році уряд встановив такий прожитковий мінімум для різних категорій:

для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

для працездатних осіб – 3 028 гривень;

для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривню;

загальний показник прожиткового мінімуму – 2 920 гривень.

Важливо! Рівень прожиткового мінімуму в Україні не змінюється протягом року. Встановлені показники набули чинності 1 січня й залишаються незмінними протягом усіх 12 місяців 2025 року.

Чому не підвищили прожитковий мінімум у 2025 році

Підвищення прожиткового мінімуму є складним завданням, оскільки необхідно підіймати й соціальні виплати, пов’язані з ним. В уряді вирішили не підвищувати його розмір у 2025 році через декілька причин:

Через війну значну частину коштів з бюджету спрямовують на оборонні витрати та забезпечення безпеки українців.

Дефіцит державного бюджету не дозволяє збільшувати соціальні стандарти без ризику для збереження його балансу.

Підвищення соціальних виплат може призвести до росту інфляції, що негативно позначиться на реальних доходах населення.

Варто знати! Мінімальна заробітна плата в Україні у 2025 році теж не змінилася у порівнянні з попереднім роком. Її розмір наразі складає 8 000 гривень без врахування податків. У погодинному розрахунку вона складає 48 гривень.