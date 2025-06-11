Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову уряду №1487 від 30 грудня 2022 року.

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Чи підлягають ВПО мобілізації

За правилами, внутрішньо переміщені особи мають стати на військовий облік за місцем фактичного проживання.

Варто зазначити, що українці зі статусом ВПО повинні зробити це протягом 7 днів після приїзду.

До того ж військовозобов'язаним переселенцям можуть вручити повістку будь-де: за місцем проживання чи роботи, на вулиці, на блокпостах тощо.

Важливо! Статус переселенця сам по собі не дає права на відстрочку від мобілізації. Водночас внутрішньо переміщені особи також можуть отримати відстрочку за наявності інших підстав.

Підстави для отримання відстрочки включають:

наявність трьох і більше дітей віком до 18 років, виховання дитини з інвалідністю, догляд за хворими батьками, чоловіком або дружиною, а також інші обставини, передбачені законом;

захворювання, що за висновком медичної комісії роблять людину непридатною до військової служби;

навчання на денній формі у закладах вищої освіти, аспірантурі або докторантурі;

робота на критично важливих підприємствах, в установах чи організаціях.

У разі порушення правил військового обліку українцям може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Згідно із законодавством, під час воєнного стану за порушення військового обліку передбачені такі штрафи:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових осіб та юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.

Якщо штраф не буде сплачено в установлений термін, після передачі справи до виконавчої служби його розмір подвоюється.