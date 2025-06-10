Про це пише 24 Канал з посиланням на адвокатку АО Evrikalaw Мирославу Мостову, яку цитує OBOZ.UA.

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Чи можуть вручити повістку чоловікові з інвалідністю

Під час воєнного стану та мобілізації чоловіки 25-60 років можуть бути мобілізовані до війська. Їм можуть приходити повістки як для оновлення даних, так і для відправки на фронт. Чоловікові з інвалідністю також може прийти оповіщення від ТЦК, але це не означає мобілізацію.

З боку ТЦК і СП вручення повістки людини з інвалідністю не є порушенням. Вони можуть відправити повістку будь-кому. Якщо чоловік, в якого інвалідність підтверджена, отримав повістку, йому потрібно піти до ТЦК із підтвердженням статусу. Якщо людина доведе, що має відстрочку та не може бути мобілізованою, то уникне можливого штрафу.

Адвокатка підкреслила, що піти до відомства особливо варто чоловікам, які взагалі не стоять на обліку в ТЦК. Адже співробітники в такому випадку можуть навіть не знати про його інвалідність.

Нагадаємо, окрім людей з інвалідністю І-ІІІ групи мобілізації в Україні не підлягають чоловіки до 25 і понад 60 років, ті, хто мають відстрочку за сімейними обставинами, а також студенти, викладачі та працівники критично важливих підприємств. Згідно з законом на війну також не можуть відправляти чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час виконання бойових завдань.