Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката АО Evrikalaw Мирославу Мостовую, которую цитирует OBOZ.UA.

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Могут ли вручить повестку мужчине с инвалидностью

Во время военного положения и мобилизации мужчины 25-60 лет могут быть мобилизованы в армию. Им могут приходить повестки как для обновления данных, так и для отправки на фронт. Мужчине с инвалидностью также может прийти оповещение от ТЦК, но это не означает мобилизацию.

Со стороны ТЦК и СП вручение повестки человеку с инвалидностью не является нарушением. Они могут отправить повестку любому. Если человек, у которого инвалидность подтверждена, получил повестку, ему нужно пойти в ТЦК с подтверждением статуса. Если человек докажет, что имеет отсрочку и не может быть мобилизованным, то избежит возможного штрафа.

Адвокат подчеркнула, что пойти в ведомство особенно стоит мужчинам, которые вообще не стоят на учете в ТЦК. Ведь сотрудники в таком случае могут даже не знать о его инвалидности.

Напомним, кроме людей с инвалидностью I-III группы мобилизации в Украине не подлежат мужчины до 25 и более 60 лет, те, кто имеют отсрочку по семейным обстоятельствам, а также студенты, преподаватели и работники критически важных предприятий. Согласно закону на войну также не могут отправлять мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время выполнения боевых задач.