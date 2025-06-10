Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Válasz Online.

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Трудности с мобилизацией: какова позиция Зеленского

Гарант признал, что времена действительно тяжелые. Однако с похожими проблемами сталкиваются во время любой войны.

Мобилизация – это проблема в каждой войне. Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали. Мы можем мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а россияне могут мобилизовать 40 – 50 тысяч, потому что их потери больше. Мобилизация здесь возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта в том, как остановить Путина. Это мы его остановили.