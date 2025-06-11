Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление правительства №1487 от 30 декабря 2022 года.

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Подлежат ли ВПЛ мобилизации

По правилам, внутренне перемещенные лица должны стать на воинский учет по месту фактического проживания.

Стоит отметить, что украинцы со статусом ВПЛ должны сделать это в течение 7 дней после приезда.

К тому же военнообязанным переселенцам могут вручить повестку где угодно: по месту жительства или работы, на улице, на блокпостах и тому подобное.

Важно! Статус переселенца сам по себе не дает права на отсрочку от мобилизации. В то же время внутренне перемещенные лица также могут получить отсрочку при наличии других оснований.

Основания для получения отсрочки включают:

наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, воспитание ребенка с инвалидностью, уход за больными родителями, мужем или женой, а также другие обстоятельства, предусмотренные законом;

заболевания, что по заключению медицинской комиссии делают человека непригодным к военной службе;

обучение на дневной форме в учреждениях высшего образования, аспирантуре или докторантуре;

работа на критически важных предприятиях, в учреждениях или организациях.

В случае нарушения правил воинского учета украинцам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Согласно законодательству, во время военного положения за нарушение воинского учета предусмотрены следующие штрафы:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных лиц и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.

Если штраф не будет уплачен в установленный срок, после передачи дела в исполнительную службу его размер удваивается.