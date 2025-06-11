Будут ли мобилизовать летом мужчин, которым исполнилось 50 лет – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в Украине: что делать, если мужчина с инвалидностью получил повестку

Могут ли летом призвать мужчин 50+

Согласно украинскому законодательству, мужчины, которым исполнилось 50 лет, подлежат призыву на общих основаниях. Заметим, что с 1 июня нет никаких изменений в этом отношении.

В то же время Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Он предусматривает:

предоставить возможность гражданам Украины от 40 до 55 лет выполнить конституционный долг по защите Родины и ее территориальной целостности;

урегулирование вопроса призыва на военную службу по мобилизации частных предпринимателей без прекращения их предпринимательской деятельности;

повышение социальных гарантий военнообязанных, которые призываются на военную службу по мобилизации;

обеспечение недопущения уменьшения социальных гарантий офицерам запаса, которые во время мобилизации будут назначены на низшие должности;

улучшение комплектования Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и других военных формирований резервистами;

уточнение порядка выполнения военно-транспортной обязанности;

упорядочение вопроса предоставления специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, и предоставление гражданам Украины допуска к государственной тайне в случае возникновения кризисной ситуации, объявления мобилизации или введения правового режима военного положения.

Добавим, что мужчины в возрасте от 50 до 60 лет должны выполнять такие же требования, как другие военнообязанные. Они должны актуализировать свои военно-учетные данные, сообщать ТЦК об изменении места жительства или переезде, всегда иметь при себе соответствующие документы и показывать их по требованию правоохранителей.

На них также распространяются штрафы от территориальных центров комплектования в случае неявки по повестке или отказа проходить военно-врачебную комиссию.

К слову, ранее Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает, что во время действия военного положения на контрактную службу в ВСУ смогут принимать лиц в возрасте от 60 лет при условии их пригодности к службе и согласия командира части. Также их могут зачислить и на офицерские должности, если такое решение согласует Генштаб.