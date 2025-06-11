Чи мобілізуватимуть влітку чоловіків, яким виповнилося 50 років – повідомляє 24 Канал.

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Чи можуть влітку призвати чоловіків 50+

Згідно з українським законодавством, чоловіки, яким виповнилося 50 років, підлягають призову на загальних підставах. Зауважимо, що з 1 червня немає ніяких змін щодо цього.

Водночас Верховна Рада ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Він передбачає:

надати можливість громадянам України від 40 до 55 років виконати конституційний обов’язок із захисту Батьківщини та її територіальної цілісності;

врегулювання питання призову на військову службу під час мобілізації приватних підприємців без припинення їх підприємницької діяльності;

підвищення соціальних гарантій військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу під час мобілізації;

забезпечення недопущення зменшення соціальних гарантій офіцерам запасу, які під час мобілізації будуть призначені на нижчі посади;

покращення комплектування Збройних Сил України, Національної гвардії та інших військових формувань резервістами;

уточнення порядку виконання військово-транспортного обов’язку;

упорядкування питання надання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і надання громадянам України допуск до державної таємниці у разі виникнення кризової ситуації, оголошення мобілізації або запровадження правового режиму воєнного стану.

Додамо, що чоловіки віком від 50 до 60 років мають виконувати такі ж вимоги, як інші військовозобов'язані. Вони повинні актуалізувати свої військово-облікові дані, повідомляти ТЦК про зміну місця проживання або переїзд, завжди мати при собі відповідні документи й показувати їх на вимогу правоохоронців.

На них також поширюються штрафи від територіальних центрів комплектування у разі неявки за повісткою або відмови проходити військово-лікарську комісію.

До слова, раніше Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає, що під час дії воєнного стану на контрактну службу у ЗСУ зможуть приймати осіб віком від 60 років за умови їхньої придатності до служби та згоди командира частини. Також їх можуть зарахувати й на офіцерські посади, якщо таке рішення погодить Генштаб.