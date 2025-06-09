Кто имеет право на денежную помощь от ООН

В июне 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев оказывает денежную поддержку жителям Сумской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН.

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На выплаты от УВКБ ООН могут претендовать:

внутренне перемещенные лица, которые переехали в течение последних трех месяцев и ранее не получали финансовую поддержку от других подобных организаций;

украинцы, которые выезжали за границу и вернулись в Украину в течение последних трех месяцев и тоже не получали аналогичную денежную помощь.

Для оказания помощи жители должны соответствовать одному из главных критериев:

Семья находится в трудном финансовом положении – официальный доход на одного члена семьи не достигает 5,4 тысячи гривен в месяц.

Семья имеет малолетних детей, пожилых людей, при этом есть только один из родителей или опекун.

Семья состоит только из людей старше 55 лет, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

В семье есть люди с инвалидностью или тяжелой болезнью.

Важно! Денежная помощь от УВКБ ООН составляет 3 600 гривен в месяц. Ее выплачивают до трех месяцев. То есть каждый член семьи имеет право получить почти 11 000 гривен.

Как получить финансовую помощь от ООН

Регистрация на поддержку от УКВБ ООН в Сумской области происходит с помощью электронной очереди. После записи в электронную очередь на прием нужно дождаться звонка от работника пункта сбора данных на денежную помощь.

Получателю помощи по телефону сообщат о дне и времени, когда ему необходимо прийти на индивидуальный прием.

Звонок с приглашением в пункт регистрации на помощь ООН поступает только в случае соответствия лица всем критериям программы поддержки.

Стоит знать! Жители громад Сумской области могут зарегистрироваться на помощь в течение месяца, подав заявку мобильной бригаде благотворительного фонда "Право на защиту". Организация является партнером УВКБ ООН и осуществляет выезды в различные населенные пункты области.