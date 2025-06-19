Виплата при народженні дитини

Право на допомогу при народженні має один із батьків дитини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом з новонародженим та перебуватиме у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Розмір виплати становить 41 280 гривень і не залежить від того, це перша, друга чи третя дитина в батьків. Гроші розподіляють за такою схемою:

10 320 гривень – виплачують одразу;

860 гривень на місяць – протягом трьох років.

Також для жінок, що зареєстровані як підприємці, або не працевлаштовані та не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, декретна грошова допомога становить 25% від прожиткового мінімуму. Тому розмір такої допомоги у 2025 році – 757 гривень.

Інші види виплат на дітей

Серед додаткових виплат – аліменти, державна допомога одиноким матерям та інші форми соціальної підтримки.

Виплати на дітей, які перебувають під опікою:

для дітей віком до шести років – 6 407 гривень або 8 970 гривень (якщо дитина з інвалідністю);

для дітей 6-18 років – 7 990 гривень або 11 186 гривень (якщо дитина з інвалідністю).

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною:

для дітей віком до шести років – 5 126 гривень;

для дітей 6-18 років – 6 392 гривні.

Розмір аліментів:

для дітей віком до шести років – 2 563 гривень;

для дітей 6-18 років – 3 196 гривень.

Виплати дітям, чиї батьки уникають виконання обов'язку щодо сплати аліментів:

Розмір цієї допомоги визначається як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідно до її віку і середньомісячним загальним доходом родини, що розрахований на одну особу за останні шість місяців. Максимально така допомога становить 1 598 гривень.

Виплати для малозабезпечених сімей:

Рівень виплат малозабезпеченим сім'ям корелюється у відсотковому співвідношенні з сумою прожиткового мінімуму та призначається відповідно до норм Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

Державним бюджетом на 2025 рік не передбачено зміну прожиткового мінімуму, але суми виплат зростуть і будуть становити зокрема, 145% для дітей віком до 6 років ( із 3 588,2 гривень до 3 716,35 гривень) з 6 до 18 років (із 4 474,4 гривні до 4 634,2 гривень).