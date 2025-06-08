Як визначити прожитковий мінімум для сім'ї

Відомо, що допомога малозабезпеченим сім'ям призначається тоді, коли сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини, передає 24 Канал з посиланням на Факти ICTV.

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Водночас для того, щоб розрахувати прожитковий мінімум для сім'ї, потрібно додати прожиткові мінімуми для кожного члена родини:

Для сім'ї, яка складається з матері, батька та 2 дітей (вік 4 та 8 років), прожитковий мінімум буде на рівні 11 815 гривень;

Розраховується ця сума за формулою: прожитковий мінімум для працездатних осіб + прожитковий мінімум для працездатних осіб + прожитковий мінімум для дітей до 6 років + прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років, тобто 3 028 гривень + 3 028 гривень + 2 563 гривень + 3 196 гривень.

Відтак, сума допомоги малозабезпеченій сім'ї становитиме різницю між числом в 11 815 гривень та сукупним доходом родини.

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Ще на початку року у законі про державний бюджет було передбачено підвищення рівня прожиткового мінімуму для надання допомоги малозабезпеченим сім'ям на 5%.