Як визначити прожитковий мінімум для сім'ї
Відомо, що допомога малозабезпеченим сім'ям призначається тоді, коли сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини, передає 24 Канал з посиланням на Факти ICTV.
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Водночас для того, щоб розрахувати прожитковий мінімум для сім'ї, потрібно додати прожиткові мінімуми для кожного члена родини:
- Для сім'ї, яка складається з матері, батька та 2 дітей (вік 4 та 8 років), прожитковий мінімум буде на рівні 11 815 гривень;
Розраховується ця сума за формулою: прожитковий мінімум для працездатних осіб + прожитковий мінімум для працездатних осіб + прожитковий мінімум для дітей до 6 років + прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років, тобто 3 028 гривень + 3 028 гривень + 2 563 гривень + 3 196 гривень.
Відтак, сума допомоги малозабезпеченій сім'ї становитиме різницю між числом в 11 815 гривень та сукупним доходом родини.
Як змінилися виплати у 2025 році
Ще на початку року у законі про державний бюджет було передбачено підвищення рівня прожиткового мінімуму для надання допомоги малозабезпеченим сім'ям на 5%.
- Для працездатних осіб рівень встановлено на 60% відповідного прожиткового мінімуму, а раніше був 55% – зріс із 1 665,4 гривні до 1 816,8 гривні,
- Для дітей – цей рівень встановлено на 145% відповідного прожиткового мінімуму, а раніше був на 140%, тобто для дітей до 6 років зріс із 3 588,2 гривні до 3 716,35 гривні, дітям з 6 до 18 років – із 4 474,4 гривні до 4 634,2 гривні,
- Для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%.