Як може зрости прожитковий мінімум у 2025 році

Новий законопроєкт визначає, на скільки підвищиться прожитковий мінімум в Україні та коли це може відбутися, передає 24 Канал. У разі його ухвалення, українців чекає поетапне підвищення показнику.

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Зростатиме він наступним чином:

Для дітей віком до шести років: нині – 2 563 гривень; з 1 квітня – 3 627 гривень, з 1 липня – 5 110 гривень, з 1 жовтня – 7 533 гривні.

Для дітей віком від шести до вісімнадцяти років: нині: 3 196 гривень; з 1 квітня – 4 571 гривня, з 1 липня – 6 451 гривня, з 1 жовтня – 9 467 гривень.

Для працездатних осіб: нині – 3 028 гривень; з 1 квітня – 5 400 гривень, з 1 липня – 7 620 гривень, з 1 жовтня – 11 184 гривні.

Прийняття цього законопроєкту забезпечить значне підвищення мінімальних зарплат і пенсій в Україні, а також інших виплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

Які виплати залежать від прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум впливає на розмір багатьох соціальних виплат:

Пенсії – для непрацездатних осіб цей показник визначає мінімальний розмір виплат.

– для непрацездатних осіб цей показник визначає мінімальний розмір виплат. Заробітна плата – посадовий оклад у держсекторі не може бути меншим за подвійну величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

– посадовий оклад у держсекторі не може бути меншим за подвійну величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Допомога по безробіттю – максимальний розмір виплат не перевищує чотирикратний прожитковий мінімум.

– максимальний розмір виплат не перевищує чотирикратний прожитковий мінімум. Соціальні виплати та аліменти – для дітей мінімальні аліменти становлять 50% прожиткового мінімуму, а максимальні дорівнюють його повній сумі.

– для дітей мінімальні аліменти становлять 50% прожиткового мінімуму, а максимальні дорівнюють його повній сумі. Пенсії для людей з інвалідністю – для громадян з III групою інвалідності мінімальні виплати залежать від стажу та дати встановлення інвалідності, а для тих, хто має інвалідність з народження, пенсія становить 60% від прожиткового мінімуму.

Цікаво! Хоча бюджет на 2025 рік не передбачає підвищення мінімальної зарплати, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує це зробити.