Про зміни прожиткового мінімуму

Можливі зміни в соціальний сфері прокоментував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

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За словами Шмигаля, він отримав пакет законів щодо реформ та ознайомлюється з ними:

Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо. І не тільки цю реформу, і ще декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство,

– сказав він, відповідаючи про законопроєкти депутатів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму.

Який зараз прожитковий мінімум

Зараз прожитковий мінімум для повнолітніх осіб такий:

3 028 гривень – для працездатних осіб;

2 361 гривня – для осіб, що визнані непрацездатними.

Для неповнолітніх осіб прожитковий мінімум встановлено на такому рівні:

2 563 гривні – для дітей до 6 років;

3 196 гривень – для дітей віком від 6 до 18 років.

Кабінет міністрів вирішив заморозити розмір прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Він є базовим державним соціальним стандартом на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Крім того, уряд заморозив на цей період мінімальну зарплату. У 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8 000 гривень, "що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році", пояснили в уряді.