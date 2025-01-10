Що передбачає законопроєкт про підвищення виплат

Законопроєкт передбачає підвищення виплат для осіб з інвалідністю, які повністю втратили працездатність, повідомила міністр соцполітики Оксана Жолнович під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає 24 Канал.

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Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України (Законопроєкт) сьогодні опрацьовується в робочій групі, називається він "Про справедливу соціальну підтримку в результаті реформування соціального страхування", де ми перше суттєво підіймаємо виплати у зв'язку з інвалідністю для тих людей, що повністю втратили працездатність

Збільшаться також виплати для:

осіб, які отримали інвалідність або постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві, втративши працездатність;

а також для тих, хто має право на триваліший оплачуваний реабілітаційний і лікувальний процес – до року.

Разом з цим, заплановано комплексну підтримку для військових, які завершили лікування в системі оборони, але потребують його продовження в цивільній медичній системі.

Це включає оплату лікування, реабілітацію та супровід у працевлаштуванні. Крім того, збільшується тривалість оплати пошуку роботи, зокрема для військових.