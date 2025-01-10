Україна отримала нову допомогу

Кошти надійшли у межах ініціативи ERA, пише 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Він повідомив, що це перший транш коштів від ЄС, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.

Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки,

– запевнив Шмигаль.

Він додав, що ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 мільярдів доларів. З них 20 мільярдів доларів надасть Європейський Союз.

Денис Шмигаль підкреслив, що таким чином втілюється у життя принцип "росія заплатить" та посилюється фінансову стійкість України у 2025 році.

Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі за офіційними даними ЄС. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік,

– написали у Міністерстві фінансів.

Важливо! Очікується, що кошти від Європейського Союзу будуть надходити частинами до кінця 2025 року.