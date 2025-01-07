Допомога українцям від держави у 2025 році

Також у січні цього року розпочнеться виплата Вчительської доплати, передає 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Зокрема кожен вчитель щомісячно буде додатково отримувати 1 000 гривень "на руки" до своєї зарплати. З вересня 2025 року ця сума складе вже 2 000 гривень.



Крім того, у межах Зимової підтримки реалізується ініціативу єКнига.

Вже маємо більше 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років,

— розказав Шмигаль.

Важливо! До того ж цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб, що допоможе тисячам людей.