Украина получила новую помощь

Средства поступили в рамках инициативы ERA, пишет 24 канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Он сообщил, что это первый транш средств от ЕС, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов.

Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы,

– заверил Шмыгаль.

Он добавил, что инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов. Из них 20 миллиардов долларов предоставит Европейский Союз.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что таким образом воплощается в жизнь принцип "Россия заплатит", и усиливается финансовая устойчивость Украины в 2025 году.

Замороженные активы центрального банка России в ЕС достигают 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире по официальным данным ЕС. В зависимости от уровня процентных ставок, доходы от этих активов сейчас оцениваются в 2,5 – 3 млрд евро в год,

– написали в Министерстве финансов.

Важно! Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать частями до конца 2025 года.