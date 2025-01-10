Что предусматривает законопроект о повышении выплат

Законопроект предусматривает повышение выплат для лиц с инвалидностью, полностью утративших трудоспособность, сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает 24 Канал.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины (Законопроект) сегодня прорабатывается в рабочей группе, называется он "О справедливой социальной поддержке в результате реформирования социального страхования", где мы первое существенно поднимаем выплаты в связи с инвалидностью для тех людей, полностью утративших трудоспособность

Увеличатся также выплаты для:

лиц, получивших инвалидность или пострадавших вследствие несчастного случая на производстве, потерявших трудоспособность;

а также для тех, кто имеет право на более длительный оплачиваемый реабилитационный и лечебный процесс – до года.

Вместе с этим, запланировано комплексную поддержку для военных, которые завершили лечение в системе обороны, но нуждаются в его продолжении в гражданской медицинской системе.

Это включает оплату лечения, реабилитацию и сопровождение в трудоустройстве. Кроме того, увеличивается продолжительность оплаты поиска работы, в частности для военных.