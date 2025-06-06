Чому занепадає ринок нерухомості Росії

Ринок нерухомості у Росії обвалився. Продажі житла у квітні 2025 року скоротилися на 40% у порівнянні з березнем, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".

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Більшість російських забудовників у I кварталі 2025 року не змогли виконати свої плани продажів житла. Продажі квартир у квітні впали на 23% у порівнянні з торішніми показниками:

У Москві й регіоні кількість непроданих квартир виросла у квітні на 30% в порівнянні з березнем.

Продажі новобудов у квітні знизилися на 14% у річному розрахунку.

Пропозиція квартир на вторинному ринку житла у Москві в квітні зменшилась на 11% у порівнянні з минулим роком – це найнижчий показник з 2022 року.

Кількість квартир, яку не можуть продати до моменту завершення будівництва у Москві та Підмосков’ї за рік зросла удвічі.

Варто знати! Причина занепаду ринку нерухомості – у відсутності пільгових кредитів на житло. Без пільг росіяни просто не можуть оплатити іпотеки.

Як ростуть борги росіян по кредитах

Ситуація з кредитуванням у Росії ще гірша, ніж з нерухомістю. Росіяни, котрі раніше набралися кредитів, не можуть їх зараз повернути:

Обсяг простроченої заборгованості за кредитними картами у I кварталі зріс майже на 70%.

Від початку 2025 року понад 2,35 мільйона росіян прострочили платежі за кредитними картами на термін понад 30 днів.

За I квартал 2025 року понад 1,5 мільйона жителів Росії просили банки про реструктуризацію кредитів. Заявки на реструктуризацію ростіть на 20% щоквартально з 2024 року.

У I кварталі цього року фінансові установи Росії реструктурували кредитів населення на 265 мільярдів рублів – це найвищий показник з 2022 року.

Далі буде гірше, бо основна маса прохачів – це клієнти мікрофінансових організацій, тобто такі собі кредитні наркомани, які міцно сидять на голці без шансів із неї зіскочити,

– прогнозує доктор економічних наук Олексій Пластун.

Варто знати! Кількість людей в Росії, які мають 4 і більше кредитів, серед нових позичальників виросла до 38% за I квартал 2025 року.