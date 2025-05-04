Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що окупанти у війні проти України втрачають не лише те, що виготовлялося за часів незалежності Росії, але й те, що "робили діди, починаючи з кінця Другої світової війни". Мовиться про запаси, які були підготовлені понад 50 років тому.

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Коли Росія відновить військовий потенціал

Іван Ступак зауважив, що дві третини військових запасів Росії повністю знищені за час повномасштабного вторгнення росіян на територію України.

За різними оцінками економістів, зростання економіки Росії зараз перебуває на позначці нуль.

На скільки їх (росіян – 24 Канал) ще вистачить? Я припускаю, що, можливо, до кінця 2025 року, але на відновлення того рівня, який був у Росії до 2022, їм знадобиться від 5 до 10 років. Може і більше, залежно від ресурсів, які Кремль вкладатиме,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він зауважив, що швидкість відновлення військового потенціалу Росії також залежатиме від того, за скільки росіяни продаватимуть свій газ та нафту – за звичними для них цінами чи набагато меншими.

Якщо доходів буде набагато меншим, то ні про яке відновлення до рівня 2022 року говорити не доведеться. Це буде набагато довше,

– додав Іван Ступак.

До слова, аналітики ISW вважають, що Владімір Путін не відмовляється від прагнень захопити всю територію України та послабити НАТО. Навіть мирна угода не зупинить його в реалізації цих цілей. Нинішні бойові дії на Донеччині, посилення військової потуги Росії та її підготовка до довготривалого конфлікту свідчать про намір Кремля вести затяжну війну.