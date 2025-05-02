Що відбувається з економікою Росії

За січень-березень російський ВВП додав 1,7%, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ. Це майже втричі більше за попередній прогноз. У цифрах – це понад 3,7 трильйона рублів.

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Промисловість

Темпи зростання промисловості впали більш ніж у 5 разів – з 5,7% до 1,1%, а оптова торгівля вперше із зими 2023 року почала скорочуватися – на 2,1% за квартал.

Корисні копалини

Спад у видобутку корисних копалин прискорився вчетверо – з 0,9% наприкінці минулого року до 3,7%, а несировинна промисловість почала зростати вдвічі повільніше – 4,7% у січні-березні проти 10,7% у жовтні-грудні.

Вантажі

Перевезення вантажів залізницями Росії уу березні знизилися на 7,2%, а за перший квартал – на 6,1%. Сюди входять навантаження зерна, цементу та будівельних вантажів, нафти та нафтопродуктів, чорних металів, кам'яного вугілля, контейнерів.

Також спад охопив цивільне машинобудування, виробництво електроустаткування, випуск будматеріалів та чорну металургію. Рекордно з перших місяців війни просіло виробництво продуктів харчування – на 0,7% на місяць у першому кварталі.

Ціна нафти буде знижуватися

У своїх оновлених макропрогнозах Мінфін Росії також знизив очікуваний рівень вартості бареля нафти з 69,7 доларів до 56 доларів, а рівень інфляції збільшив з 4,5% до 7,6%. Утім в реальності рівень інфляції вже перевищує 10%:

Погіршення фінансово-економічного становища на тлі затяжної злочинної війни проти України змушує путінських бухгалтерів та митарів посилювати податковий тиск. Восени 2025 року кремль планує черговий "блок поправок" до бюджету – схоже, що приховувати поглиблення проблем Москві дедалі важче,

– повідомляє ГУР.

Що далі чекає на економіку Росії

Економіст Continuum Economics Волкан Сезгін каже, що квартальний результат для економіки Росії став найгіршим із січня-березня 2023 року. І це наслідок посилення санкцій, складнощів із поставками, а також високої інфляції.

У 2023-2024 роках російський ВВП, згідно з офіційною статистикою, два роки поспіль зростав на 4,1% – з рекордною за 14 років швидкістю. Але як мінімум 40% цього зростання забезпечило військове виробництво.

Цікаво! Натомість науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге вважає, що Росія стоїть перед економічною кризою. Головною загрозою, за його словами, стає падіння цін на нафту, від яких залежить кожен другий долар експортних доходів та кожен четвертий рубль у федеральному бюджеті.