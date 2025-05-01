На початку 2025 року Росія здійснила запуск одразу кількох військових супутників, які отримали позначення "Космос-2581", "Космос-2582" і "Космос-2583". Ця подія привернула увагу західних аналітиків та викликала занепокоєння міжнародної спільноти.

Супутники здійснюють незвичні маневри на орбіті, а їхнє справжнє призначення офіційно не розкривається. Західні експерти підозрюють, що ці апарати можуть бути так званими супутниками-інспекторами – тобто апаратами, здатними наближатися до інших об'єктів у космосі для їхнього огляду або навіть потенційного ураження​.

У матеріалі 24 Каналу читайте про історію запуску цих супутників, версії щодо їхнього призначення, реакцію світу та зафіксовану активність на орбіті.

Що сталося на орбіті

Окрім новітніх супутників-інспекторів, західні аналітики уважно відстежують інший російський супутник – "Космос-2553", запущений у лютому 2022 року, за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну. За даними Reuters, американські військові вважають, що супутник може бути пов'язаний із розробкою Росією ядерної протисупутникової зброї.

Хоча сам "Космос-2553" не є бойовим апаратом, його ідентифікують як платформу для радіаційного тестування та потенційно – спостереження. Американські чиновники припускають, що апарат відіграє допоміжну роль у програмі створення ядерної зброї, здатної знищувати супутникові сузір'я – зокрема мережу Starlink, яку активно використовують українські військові.

У 2024 – 2025 роках комерційні компанії LeoLabs та Slingshot Aerospace зафіксували аномальну поведінку "Космоса-2553": супутник неодноразово втрачав орієнтацію та входив у неконтрольоване обертання. У грудні 2024 року компанія LeoLabs оновила свій прогноз, заявивши з "високим ступенем впевненості", що супутник вийшов з ладу. У космічному командуванні США підтвердили, що апарат змінив орбіту.

Супутник перебуває на відносно ізольованій орбіті на висоті близько 2 000 км, де рівень космічного випромінення підвищений. Саме це, за твердженнями Росії, і є основною метою місії – тестування обладнання в умовах підвищеної радіації. Але американські офіційні особи вважають, що ця версія не відповідає реальній поведінці об'єкта, особливо з огляду на загальну військову доктрину Кремля щодо "цільового ураження ворожих супутників".

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Аналітики Center for Strategic and International Studies (CSIS) в останньому звіті Space Threat Assessment 2025 заявили: "Це спостереження з високою ймовірністю свідчить, що супутник більше не функціонує". Іншими словами, Росія могла зазнати невдачі у випробуваннях стратегічно важливої космічної технології.



Попри це, загроза потенційного ядерного протисупутникового озброєння, пов'язана з діяльністю "Космос-2553", не зникає.

На думку колишньої помічниці держсекретаря США з контролю над озброєннями Малорі Стюарт, Росія розглядає можливість інтеграції ядерної зброї у свою контркосмічну доктрину. За даними розвідки США, саме запуск "Космос-2553" у 2022 році став тригером для поглибленого аналізу та виявлення ознак реалізації цієї програми.

Як запустили супутники "Космос-2581", "Космос-2582" і "Космос-2583"

Перший у 2025 році російський космічний запуск відбувся без попереднього анонсу і був здійснений військовими. 5 лютого 2025 року з космодрому Плесецьк (Архангельська область) успішно стартувала ракета-носій легкого класу "Союз-2.1в" з розгінним блоком "Волга"​.



Пуск ракети "Союз-2.1в" із військового космодрому Плесецьк. Саме таким стартом у лютому 2025 року були виведені на орбіту супутники "Космос-2581", "Космос-2582" та "Космос-2583" / Фото міноборони Росії

Пуск виконали бойові розрахунки Космічних військ ВКС РФ, а на борту знаходилося кілька космічних апаратів в інтересах Міністерства оборони Росії​. За повідомленням ворожого Міноборони, запуск пройшов успішно і всі апарати виведені на задані орбіти, після чого їм присвоїли назви "Космос-2581", "Космос-2582" та "Космос-2583". Російські офіційні джерела традиційно не розкрили деталей про кількість виведених супутників, їхні орбіти чи призначення​.

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Відомо лише, що старт відбувся рано-вранці (о 6:59 за московським часом) в зимових умовах, які надали видовищності нічному запуску​. Цей запуск можна вважати історичним ще й тому, що, ймовірно, він став останнім використанням ракети "Союз-2.1в" для російського міністерства оборони. Легкий носій "Союз-2.1в" (без бічних прискорювачів, з маршовим двигуном НК-33А) експлуатувався з 2013 року як проміжний крок до впровадження ракет сімейства "Ангара"​.

Можливе призначення: супутники-інспектори чи орбітальна зброя

Офіційно Росія не повідомила про завдання нових супутників, що одразу породило спекуляції щодо їхньої ролі​. На Заході ж такі апарати називають супутниками-інспекторами. Йдеться про супутники, здатні маневрувати в космосі, змінювати орбіту та зближуватися з іншими космічними об'єктами для їх огляду або взаємодії. Формально подібні інспектори можуть використовуватися для діагностики, техобслуговування чи ремонту інших супутників на орбіті​.

Дійсно, розробник цих апаратів – ЦНДІ хімічної та механічної промисловості (ЦНДІХМ) – заявляв, що вони призначені для "спостереження та проведення ремонтних робіт інших супутників на орбіті"​.

Західні аналітичні центри й видання припускають, що нові "Космоси" можуть мати приховані бойові можливості. Зокрема, "Космос-2582" може бути саме інспектором-супутником, здатним виконувати функції "мисливця-вбивці" – тобто виявляти та потенційно знищувати чужі апарати​.

Американське оборонне видання The War Zone також зазначало, що, на перший погляд, апарат може виглядати як інспектор для огляду і ремонту, але насправді може бути випробуванням нового космічного озброєння​.

Цікаво! Подібні супутники при необхідності здатні атакувати ціль – наприклад, шляхом прямого зіткнення (кінетичний удар) або використання встановленого озброєння. Іншими словами, Росія нарощує орбітальні сили для можливого виведення з ладу американських військових супутників у разі конфлікту. Ці твердження частково ґрунтуються на поведінці попередніх російських "інспекторів".



Відомо, що попередники нової серії (так звані апарати проєкту "Нівелір") неодноразово демонстрували підозрілу активність біля іноземних супутників. Наприклад, "Нівелір №4" – супутник "Космос-2542", запущений у 2019 році – зайняв орбіту дуже близько до американського військового супутника USA-245 і двічі проходив на відстані лише близько 30 км від нього​.

А у 2022 році російський "Космос-2558" був виведений практично в ту саму площину орбіти, що й новий американський розвідувальний супутник USA-326, і зближувався з ним на дистанцію 60 км​.

Такі дії важко пояснити випадковим збігом або мирними цілями, тому на Заході вони розцінюються як тренування перехоплення ворожих апаратів. Американські військові прямо вказують на загрозу: у Пентагоні назвали поведінку Росії в космосі "дійсно безвідповідальною"​.

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За словами генерала Джеймса Дікінсона, командувача Космічного командування США, російський "Космос-2558" був запущений у серпні 2022 року в орбіту, дуже подібну до орбіти одного з "високоцінних" американських супутників, що викликає занепокоєння​.

Це справді безвідповідальна поведінка,

– підкреслив Дікінсон​.

Військові США наголошують, що подібні "інспектори" можуть легко бути переобладнані або використані як зброя. "Це відповідає доктрині Кремля щодо застосування систем, які ставлять під загрозу космічні засоби США та союзників", – зазначив глава Космічних сил США генерал Джей Реймонд у 2020 році​.

Додаткові тривоги викликають повідомлення про те, що Росія та Китай проводять секретні військові навчання на орбіті. Так, телеканал CNN у 2023 році, посилаючись на джерела в Пентагоні, повідомив, що російські супутники відпрацьовували "тактику атаки й захисту", взаємодіючи між собою: один супутник нібито маневрував для "оточення та ізоляції" цільового космічного апарата на низькій орбіті​.

Іншими словами, російські апарати тренувалися умовно нападати на чужий супутник, відпрацьовуючи сценарій його знищення або виведення з ладу. "Це демонструє, як вони можуть потенційно націлюватися на космічні апарати противника у майбутньому конфлікті", – цитує CNN слова високопоставленого представника оборонного відомства США​.

Утім, не всі в експертній спільноті однозначно трактують дії новітніх "Космосів". Астрофізик Джонатан Макдауелл (Гарвард-Смітсонівський центр), який відстежує об'єкти на орбіті, скептично поставився до версії про відпрацювання "орбітального бою" саме цією трійкою супутників. На його думку, описані в ЗМІ маневри виглядають перебільшено: хоча "Космос-2581", "-2582" і "-2583" виконували маневри зближення між 25 лютого та 14 березня, коли два апарати швидко пройшли поблизу супутника 2583", це могло бути просто наслідком перебування на схожих орбітах, а не цілеспрямованою атакою​.

Макдауелл назвав припущення про тренування захоплення супутника "дуже сміливими" і зазначив, що поки немає прямих доказів ворожого "націлювання"​. Інакше кажучи, хоча потенціал для "космічної боротьби" у цих апаратів безумовно є, їхні конкретні дії після запуску слід аналізувати обережно.

Реакція міжнародної спільноти

Запуски та діяльність російських супутників-інспекторів не лишаються непоміченими. Сполучені Штати регулярно публічно висловлюють стурбованість і звинувачують Росію в мілітаризації космосу. Наведений вище коментар генерала Дікінсона про "безвідповідальну поведінку" у випадку "Космос-2558" – лише один із прикладів офіційної реакції​.

У липні 2020 року, коли російський супутник "Космос-2543" випустив невідомий об'єкт поблизу іншого російського апарата на орбіті (це було розцінено як випробування космічної зброї), США та Велика Британія зробили заяву, звинувативши Росію у тестуванні протисупутникового озброєння в космосі​.

Росія провела випробування космічної протисупутникової зброї,

– заявило тоді Космічне командування США, наголосивши, що загроза для космічних систем США та союзників є "реальною, серйозною і зростає"​.

Британський уряд підтримав цю оцінку: у МЗС Великої Британії тоді назвали дії Москви "лицемірними й тривожними", адже Росія на міжнародній арені закликає не розміщувати зброю в космосі, але при цьому сама проводить такі випробування​.

НАТО також приділяє значну увагу подібним інцидентам. Північноатлантичний альянс у 2021 році офіційно визнав космос п'ятою сферою оборони (поряд із сушею, морем, повітрям та кіберпростором) і попереджає про "реальну загрозу для космічної інфраструктури з боку потенційних противників". Хоча у відкритих заявах НАТО рідко згадуються конкретні супутники, зрозуміло, що дії Росії – від руйнівного випробування протисупутникової ракети у 2021-му (що залишило хмари уламків на орбіті) до маневрів інспекторів – формують у союзників переконання про необхідність зміцнювати "космічну безпеку".

Військові аналітичні центри НАТО і США пильно стежать за кожним запуском із Плесецьку. Кожна поява нового "Космосу" з незрозумілою місією зустрічається західною пресою заголовками про "супутники-примари" або "космічних переслідувачів", а посадовці обіцяють вживати заходів для захисту своїх орбітальних об'єктів​.

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Американські медіа та аналітичні центри регулярно публікують розслідування про російські космічні програми подвійного призначення. Приміром, портал Gizmodo у квітні 2025 року вийшов із матеріалом під промовистим заголовком: "Російська трійка супутників щойно скинула дещо дивне на орбіті". У статті йдеться про нещодавній запуск "Космос-2581-2583" та висловлюється припущення, що Росія готується до війни в космосі​.

Подібні публікації вказують на незвичні маневри супутників та зростання "тіньової" активності на орбіті, підкреслюючи, що Росія "не новачок у сумнівних космічних операціях"​.

Поряд із Росією згадується й Китай, який теж розвиває супутники-перехоплювачі. Загальний тон західної реакції зводиться до того, що дії Москви розглядаються у руслі можливої нової гонки озброєнь – тепер уже в космосі.

Поведінка на орбіті: маневри, зближення і "загадковий об'єкт"

Відразу після виведення на орбіту супутники "Космос-2581-2583" почали демонструвати активність, помітну для систем стеження Заходу. Вони були розміщені на майже круговій навколополярній орбіті на висоті близько 585 кілометрів​.

За даними астрофізика Джонатана Макдауелла, вже у лютому-березні ця група виконувала маневри відносно одна одної. Зокрема, наприкінці лютого – на початку березня 2025 року відбувалися зближення між самими "Космосами": два з апаратів наближалися до третього (2583) і пролітали поблизу нього 7 березня​.

Траєкторії всіх трьох супутників були схожими, що спрощує координацію маневрів. До середини березня ці активні переміщення дещо вщухли, але, як з'ясувалося, це був лише початок незвичних подій. 18 березня 2025 року США зафіксували появу нового об'єкта поблизу цієї трійки супутників​.

Космічні сили США додали його до каталогу як окремий уламок або мікросупутник. За оцінкою експертів, новий об'єкт був, ймовірно, відокремлений від супутника "Космос-2581" (або "2583") саме 18 березня​.

Іншими словами, один із російських апаратів випустив на орбіту щось на кшталт субсупутника. Досі точно невідомо, що це за об'єкт: можливо, невеликий навчальний супутник-мішень, який інспектори мали б переслідувати, чи експериментальний модуль для відпрацювання зближення і стикування​.

Не виключено також, що це фрагмент самого супутника, який відокремився через технічні причини, – хоча відсутність множинних дрібних уламків вказує на контрольоване відстикування, а не випадкову руйнацію​.

Отже, у складі місії тепер знаходяться чотири помітні об'єкти: три основні "Космоси" та один додатковий, "загадковий". Спостерігачі продовжують відстежувати їхню поведінку. Наприклад, у квітні 2025 року було відмічено, що "Космос-2582" і "2583" змінювали висоту орбіти, можливо, готуючись до нових маневрів відносно один одного або до взаємодії з щойно відокремленим четвертим об'єктом. У минулому російські інспектори вже практикували подібне: у 2017 році "Космос-2519" через кілька місяців після запуску випустив субсупутник "Космос-2521", який потім, своєю чергою, відстрілив ще менший об'єкт ("Космос-2523"), чим здивував спільноту спостерігачів​.

А у 2020 році "Космос-2543" раптово вистрілив невеликий снаряд на орбіті – цей крихітний об'єкт пролетів з великою швидкістю, після чого згорів в атмосфері​. Тоді США заявили, що було проведено тест протисупутникової зброї: Міністерство оборони Росії виправдовувалось, що це буцімто був "інспекторський огляд власного супутника", але на Заході такі пояснення відкинули​.

Нинішня трійка супутників (2581–2583) продовжує діяти. Враховуючи їхні маневрові характеристики, експерти очікують, що вони можуть здійснити нові зближення з об'єктами на орбіті. Американські військові офіційно заявили, що пильно відстежують поведінку цих апаратів​.

Якщо російські супутники спробують наблизитися до критично важливих космічних апаратів США або союзників, це буде помічено практично в режимі реального часу завдяки мережі радарів і телескопів системи контролю космічного простору. За словами представників Космічних сил США, теперішня група з трьох секретних супутників може виконувати широкий спектр місій – від розвідки та спостереження до випробування технологій орбітального маневрування, – тому до з'ясування їхніх реальних намірів американські фахівці "не спускатимуть з них очей"​, згадувалося у матеріалі Gizmodo.

Запуск і діяльність "Космос-2581", "-2582" та "-2583" яскраво демонструють наростальну "гру в хованки" між космічними державами на навколоземній орбіті. Росія, схоже, розвиває технології інспектування та перехоплення супутників, які можуть мати як оборонне (інспекція власних апаратів, прибирання космічного сміття), так і наступальне застосування (виведення з ладу чужих апаратів). Західні аналітики все більше схиляються до думки, що за умов військового протистояння на землі (наприклад, через агресію Росії проти України) Москва готується розширити конфлікт і на космос – намагаючись осліпити або знешкодити очі та вуха Заходу на орбіті.

Міжнародна спільнота реагує насторожено: звучать заклики виробити нові угоди про контроль озброєнь у космосі, адже подібні "ігри" із супутниками можуть мати небезпечні наслідки. Як показує випадок з випробуванням 2021 року, що залишило тисячі уламків, одна невдала дія на орбіті здатна поставити під загрозу безпеку космічної інфраструктури усіх країн. Тому історія з "Космосами-2581…2583" – це не тільки про таємні маневри трьох російських супутників, але й про новий етап боротьби за панування в космосі, за яким пильно стежить весь світ.