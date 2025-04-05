Найчастіше в сучасному світі піратів згадують у контексті неліцензійного розповсюдження контенту, також пірати ще залишилися в морях, але вони вже не схожі на стереотипних злочинців з Карибського моря. Та цього разу мова піде не про них, а про безмежний космос, який ризикує стати новим театром для піратських нападів.

Комерціалізація орбіти відкриває нові можливості не лише для науки та бізнесу, а й для злочинців. Зловмисники можуть захоплювати супутники, втручатися в їхні сигнали, а можливо, навіть брати в заручники екіпажі орбітальних станцій. Чи є в людства план дій на випадок таких загроз – дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Космічне піратство: наукова фантастика чи реальність

Фахівці Центру вивчення космічних злочинів, політики та управління (CSCPG) вже всерйоз обговорюють загрозу піратства на орбіті, мовиться у статті Space.com. Виконавчий директор центру Марк Фельдман наводить перероблену класичну цитату: "Ви можете не цікавитися космічним піратством, але космічні пірати вже цікавляться вами".

Разом із Г’ю Тейлором, експертом у сфері кібербезпеки, він у 2025 році випустив книгу "Космічне піратство: як підготуватися до кримінальної кризи на орбіті". Автори переконані, що перші атаки вже відбулися.

Злами супутників – це лише початок. У майбутньому ми можемо зіткнутися з фізичними атаками на космічні об’єкти, зокрема наземні станції та навіть космодроми,

– вважає Тейлор.

Хто ж боротиметься з космічними злочинцями? Це один із головних викликів. І США поки що не мають чіткої структури, яка б координувала такі дії. "Можливо, цим питанням займеться Космічне командування США, але наразі у них інші завдання", – зазначає Тейлор.

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На його думку, логічним кандидатом на роль "космічної берегової охорони" могла б стати Військово-морська служба США. Вона має понад 250 років досвіду боротьби з морськими піратами, проте поки що не має законних підстав діяти в космосі. На міжнародному рівні роль координатора могло б узяти на себе Управління ООН з питань космосу (UNOOSA).

Від вимагання за супутники до захоплення космічних станцій

Фельдман описує потенційний сценарій космічного шантажу так:

Уявіть, що пірати захоплюють супутник і погрожують зірвати трансляцію фіналу Чемпіонату світу з футболу, якщо не отримають викуп. Або блокують навігаційні системи, завдаючи шкоди глобальній логістиці.

Ще один ризик – захоплення комерційних орбітальних станцій.

"Що робити, якщо в один день група злочинців візьме в заручники екіпаж? На сьогодні в нас немає оперативних рішень для таких ситуацій", – додає Фельдман. Він вважає, що потрібно розробити швидкісні космічні кораблі для реагування на надзвичайні ситуації.

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Загалом прояви космічного піратства можна розділити на такі можливі у майбутньому випадки:

кібернапади на супутники : хакери можуть перехоплювати управління супутниками, блокувати їх роботу або вимагати викуп за відновлення контролю. Такі атаки вже мають місце, і їх кількість може зростати з розширенням космічної інфраструктури;

: хакери можуть перехоплювати управління супутниками, блокувати їх роботу або вимагати викуп за відновлення контролю. Такі атаки вже мають місце, і їх кількість може зростати з розширенням космічної інфраструктури; фізичні атаки на наземні об'єкти : пірати можуть здійснювати напади на наземні станції управління або космодроми, перешкоджаючи запуску або управлінню супутниками;

: пірати можуть здійснювати напади на наземні станції управління або космодроми, перешкоджаючи запуску або управлінню супутниками; захоплення космічних апаратів: у майбутньому можливі сценарії, коли пірати фізично захоплюють супутники або інші космічні об'єкти з метою вимагання викупу або продажу цінного обладнання. ​

Космічні пірати та авторитарні держави – нові виклики для безпеки

Останніми роками потенційною загрозою в космосі виступали авторитарні держави, як от Росія та Китай. Зокрема, повідомлялося, що Росія працює над створенням ядерної зброї, здатної генерувати потужний електромагнітний імпульс для виведення з ладу супутників.



Як боротися з космічним піратством / Фото Alones Creative / Getty Images

Цей засіб, якому "немає аналогів", ще не розгорнуто, але його використання може порушити Договір про космос 1967 року, який забороняє розміщення зброї масового знищення на орбіті. ​Очікувано російський диктатор Путін заперечував плани розміщення ядерної зброї в космосі та наголошував, що нібито він дотримується міжнародних угод. ​

Китай, зі свого боку, розглядає стратегію "космічного примусу", яка передбачає використання космічних засобів для стримування або примусу противника. Згідно з тогорічною доповіддю Інституту аерокосмічних досліджень ВПС США, китайські військові планувальники вважають, що космічна зброя може бути ефективнішою за ядерну для досягнення стратегічних цілей. ​

Цікаво! 15 листопада 2021 року Росія провела випробування протисупутникової ракети, знищивши власний супутник "Космос-1408". Це призвело до утворення понад 1 500 фрагментів космічного сміття, що становить загрозу для інших космічних апаратів та Міжнародної космічної станції (МКС). Астронавти на борту МКС були змушені сховатися в рятувальних капсулах через ризик зіткнення з уламками. ​



Тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен засудив цей тест як "небезпечний і безвідповідальний", зазначивши, що утворене космічне сміття стане загрозою для космічних апаратів, важливих для безпеки, економіки та наукових інтересів усього людства протягом десятиліть у майбутньому. ​НАТО також висловило стурбованість. Мовилося, що така поведінка суперечить заявам Росії про протидію озброєнню космосу та підриває міжнародний порядок, заснований на правилах. ​



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Відбуваються й дивні дії навколо космічних об'єктів на Землі. Норвезький космодром Андойя, розташований на півночі країни, мав стати гордістю європейської космічної індустрії. Він позиціонується як ключова локація для запуску малих супутників, що дозволить Європі зменшити залежність від російських і американських пускових платформ. Але ще до відкриття космодром у 2023 році зіткнувся з несподіваною загрозою – підвищеним інтересом з боку Росії.



Космодром Андойя у Норвегії / Фото Andøya Spaceport

За даними поліції Нордланда, регіону, де розташований космодром, там почастішали випадки "незвичайної активності". Мовиться про придбання нерухомості особами, пов'язаними з Росією, раптовий сплеск туризму з Росії, а також спроби отримати доступ до конфіденційної інформації. Представники правоохоронних органів не виключають можливого шпигунства, оскільки інтерес до таких стратегічних об'єктів є типовою тактикою іноземних розвідслужб.

Поки космодроми стикаються із загрозами на Землі, космічна інфраструктура все частіше опиняється під ударом кібератак. У 2024 році Організація Space Information Sharing and Analysis Center повідомляла про те, що щотижня фіксується понад 100 спроб злому супутникових систем, центрів управління та наземних станцій зв’язку.

Фельдман і Тейлор переконані, що загроза з боку не лише держав, а й приватних злочинних угруповань – це нова реальність. "Поки що увага зосереджена на потенційних загрозах від таких країн, як Китай, Росія, Іран та Північна Корея. Але слід визнати, що позадержавні актори теж становлять небезпеку", – підкреслює Фельдман.

Його головне послання: час реагувати настав уже зараз. Адже космос – це не просто фінальний рубіж для людства, а й нове поле бою, де правила ще не встановлені.