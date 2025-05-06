Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу розповів, що росіяни уважно стежать за заявами з Білого дому щодо переговорів. Москва, ймовірно, побоюється виходу Дональда Трампа з процесу, хоча Путін і далі грає у гру, яку Дональд Трамп поки що сприймає.

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У Путіна може не бути грошей на війну

Водночас Трамп нещодавно в інтерв'ю заявив, що, якщо буде ухвалено законопроєкт Ліндсі Грема про санкції, він, можливо, його підпише.

Для Росії це смертельно небезпечно, зважаючи на економічну ситуацію. Подивіться на цифри: другий квартал ще не завершився, а дефіцит бюджету вже зріс утричі. І це лише початок року! За нинішніх цін на нафту та політики Саудівської Аравії утримати бюджет хоча б на рівні минулого року – неможливо,

– зазначив Валерій Клочок.

Він додав, що бюджетний дефіцит становить 3,8 трильйона, тоді як у Фонді національного добробуту Росії залишилося лише 3,2 трильйона. Росіяни миттєво реагують на слова Трампа щодо переговорів. Минулого вікенду дійсно відбулися перемовини між командами Трампа, Путіна та України, але чітких сигналів про готовність Путіна до поступок поки немає. Єдине, що він заявив про перемир’я на три дні, та незрозуміло, як це реалізовуватиметься.

На цю пропозицію Україна відповіла правильно: заявила, що готова говорити лише про перемир’я тривалістю щонайменше 30 днів.

І тут постає питання – як діяти далі Кремлю. Не конкретно Путіну, а саме Кремлю, бо, мабуть, лише лінивий не знає, що там — два табори: "яструбиний", до якого належить Патрушев, і ліберальніший, орієнтований на припинення війни та діалог із Вашингтоном. Між цими групами триває протистояння. Подивимось, що буде після параду: чи "колективний Путін" оголосить перемир'я і піде на переговори, чи продовжить війну,

– зазначив Клочок.

Він також додав, що нинішня активність на фронті, про яку щодня повідомляє Генштаб ЗСУ, є нетиповою навіть для цього етапу війни. Це може свідчити про останні зусилля Росії, які вона навряд чи зможе підтримувати довго.

Ба більше, Росія жене на фронт старі танки, які не захищають екіпаж, а лише створюють ілюзію масштабності. Натомість нові танки залишаються на складах.