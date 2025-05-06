Таку думку 24 Каналу висловив засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов, зауваживши, що мовиться саме про підтримку України. Вона вигідна США не лише як інструмент тиску на Кремль, а й на свого іншого ворога.

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Трамп дав два чіткі сигнали Путіну

За словами засновника руху "Демократична Росія", вже 2 роки в інформаційному просторі були новини, розмови та припущення про переговори між Росією та Україною. Однак від початку було очевидно, що ніякого результату не буде. Тепер ця тема остаточно притихла.

"Переговори "закінчились". В оточенні Трампа триває боротьба двох поглядів – повністю вийти з переговорів чи допомагати Україні", – сказав він.

Водночас Трамп вже дав Путіну 2 сигнали:

Білий дім готує продаж Україні військової продукції на суму від 50 мільйонів доларів;

Угода про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна, яка є частиною ширшого документа про корисні копалини.

Щодо першого, об'єм грошей маленький, тому я його сприймаю як сигнал Путіну від Трампа – США дали небагато, але якщо диктатор буде опиратись, сума збільшиться. Щодо другого, у тексті угоди мовиться не про конфлікт, а про повномасштабне вторгнення Росії. Тобто Трамп називає речі своїми іменами без компромісів. Ба більше, до реалізації програм фонду не можуть залучатись країни, які допомагають Росії,

– наголосив Савостьянов.

Він додав, що однією з країн, які допомагають країні-агресорці є Китай, який є ворогом США. Тобто Вашингтон готується до протистояння з Китаєм зі всіх напрямків.