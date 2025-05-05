Китай може піти на поступки США
Пекін думає зробити перший крок для налагодження переговорів про тарифи, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
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За словами співрозмовників газети, керівник служби безпеки президента Китаю Сі Цзіньпіна Ван Сяохон дізнавався, що саме адміністрація американського лідера хоче від Пекіну у питанні протидії контрабанді фентанілу.
У чому полягає проблеми з фентанілом?
Тому наразі у Китаї обговорюють можливість візиту Вана Сяохона до США для зустрічей з високопосадовцями адміністрації Дональда Трампа. Також розглядається варіант переговорів з американською стороною у третій країні.
Зверніть увагу! Пекін налаштований на певне пом'якшення позиції Трампа щодо торгової війни з Китаєм.